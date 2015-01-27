وفد رئاسي يصل إلى أثيوبيا للإعداد لزيارة الرئيس السيسي

وصل وفد مقدمة الرئاسة المصرية إلى أديس ابابا للإعداد لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأثيوبيا التى تبدأ بعد غد الخميس حيث يرأس وفد مصر فى اعمال القمة الـ24 للاتحاد الافريقي.

وشرع الوفد الرئاسي فور وصوله بتفقد كافة الاستعدادات ومقر انعقاد اجتماعات القمة ووضع اللمسات النهائية تمهيدا لزيارة الرئيس السيسى.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اجتماعات القمة الأفريقية بدورتها الـ24 في أديس أبابا، في زيارة هي الأولى له إلى إثيوبيا، تستغرق ثلاثة أيام تعد الثانية على التوالى التى يراس خلالها وفد مصر فى القمم الافريقية بعد مشاركته فى قمة مالابو السابقة.

ويعقد الرئيس السيسى سلسلة من اللقاءات المكثفة مع نظرائه من قادة الدول الأفريقية، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف حيال المسائل المطروحة على جدول أعمال القمة الأفريقية.

وتعقد القمة هذا العام تحت شعار “2015: عام تمكين المرأة والنهوض بها نحو أجندة 2063″، حيث يتواكب ذلك مع الاحتفال بالذكرى الخامسة لعقد المرأة الأفريقية، ويتزامن مع إطلاق قمة مالابو في عام 2014 لأجندة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا للـ50 عاما المقبلة.

أ ش أ