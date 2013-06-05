تقارير – ماتا وتوريس أول ضحايا مورينهو في تشيلسي

أشارت تقارير أظهرتها صحيفة ماركا إلى أن الثنائي الأسباني فيرناندو توريس وخوان ماتا لاعبي تشيلسي هم أول ضحايا جوزيه مورينهو المدرب العائد للفريق واللذان قد يغادرا الفريق هذا الصيف.

وأشارت التقارير إلى أن مورينهو قد طلب من رومان أبراموفيتش رئيس ومالك النادي بأن يستمع للعروض المقدمة لكلا اللاعبين من أجل توفير أموالهما في شراء لاعبين آخرين يود "الاستثنائي" جلبهم.

وكان توريس قد انضم لتشيلسي عام 2011 قادما من ليفربول بينما انضم ماتا في نفس العام من صفوف فالنسيا وساهما مع الفريق في الفوز بلقبي دوري الأبطال والدوري الأوروبي في موسمين متتاليين.

وربطت تلك التقارير إلى أن تشيلسي سيتحرك خلال الأيام المقبلة من أجل الحصول على خدمات إيدن دزكو مهاجم مانشستر سيتي وستيفن يوفتيتش مهاجم فيورنتينا.

ويأتي ذلك على الرغم من عدم وجود أي تأكيدات من النادي اللندني بشأن تلك التقارير التي تبدو مفاجئة خاصة وأن الثنائي الأسباني يقدما أداءا جيدا مع الفريق.