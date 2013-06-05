أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقارير – ماتا وتوريس أول ضحايا مورينهو في تشيلسي

Google+ Print
تقارير – ماتا وتوريس أول ضحايا مورينهو في تشيلسي تقارير – ماتا وتوريس أول ضحايا مورينهو في تشيلسي

أشارت تقارير أظهرتها صحيفة ماركا إلى أن الثنائي الأسباني فيرناندو توريس وخوان ماتا لاعبي تشيلسي هم أول ضحايا جوزيه مورينهو المدرب العائد للفريق واللذان قد يغادرا الفريق هذا الصيف.

وأشارت التقارير إلى أن مورينهو قد طلب من رومان أبراموفيتش رئيس ومالك النادي بأن يستمع للعروض المقدمة لكلا اللاعبين من أجل توفير أموالهما في شراء لاعبين آخرين يود "الاستثنائي" جلبهم.

وكان توريس قد انضم لتشيلسي عام 2011 قادما من ليفربول بينما انضم ماتا في نفس العام من صفوف فالنسيا وساهما مع الفريق في الفوز بلقبي دوري الأبطال والدوري الأوروبي في موسمين متتاليين.

وربطت تلك التقارير إلى أن تشيلسي سيتحرك خلال الأيام المقبلة من أجل الحصول على خدمات إيدن دزكو مهاجم مانشستر سيتي وستيفن يوفتيتش مهاجم فيورنتينا.

ويأتي ذلك على الرغم من عدم وجود أي تأكيدات من النادي اللندني بشأن تلك التقارير التي تبدو مفاجئة خاصة وأن الثنائي الأسباني يقدما أداءا جيدا مع الفريق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع