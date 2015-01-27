مراهق ريال مدريد الجديد: اخترت الأفضل بالنسبة لي

(إفي): صرح لاعب الوسط النرويجي مارتن أوديجارد اليوم الاثنين في بلاده بأنه اختار الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني لأسباب رياضية، مبينا أنه لا يشعر بالعجلة من أمره لكي يستهل اللعب مع الفريق الملكي.

وخلال مؤتمر وداع لفريقه السابق ترومسجوديست في رامين، على بعد 50 كلم من أوسلو، قال أوديجارد: "لا أرغب في التعليق كثيرا على مسألة الجانب المادي.. لقد اخترت الأفضل بالنسبة لي من وجهة نظر رياضية".

ولم يرغب اللاعب الصاعد البالغ 16 عاما في الكشف عن الوقت الذي قرر فيه الانضمام إلى ريال مدريد، واكتفى بالقول إنه قام بزيارة عدة أندية لكي يقرر بشأن مستقبله.

ومن المقرر أن يتدرب أوديجارد مع الفريقين الأول والثاني بريال مدريد، وسيلعب مع فريق الرديف الذي يدربه النجم الفرنسي المعتزل زين الدين زيدان، إلا إذا قرر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الاستعانة به.

ووصف أوديجارد زين الدين زيدان بأنه أحد أفضل اللاعبين على مر العصور، كما أعرب عن ثقته في أن أدائه سيتطور، كما أبدى حماسه لأنه سيتمكن من المران مع الفريق الأول للملكي.

وأوضح أن الأمور سارت معه بشكل سريع وبصورة لم يكن يتخيلها.

رافق أوديجارد في المؤتمر الصحفي المدير الرياضي لترومسجوديست وستن فلو، الذي أعرب عن شعوره بالفخر لأن اللاعب الصاعد كان في صفوف الفريق وتمنى له التوفيق في المستقبل.