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الصليب الأحمر يطلق نداء عاجلا لجمع 75 مليون دولار للاجئين السوريين

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الصليب الأحمر يطلق نداء عاجلا لجمع 75 مليون دولار للاجئين السوريين الصليب الأحمر يطلق نداء عاجلا لجمع 75 مليون دولار للاجئين السوريين

كتب : ا ف ب منذ 22 دقيقة

أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، اليوم، أنه سيطلق نداء عاجلا لجمع 71.5 مليون فرنك سويسري (75.3 مليون دولار) لمساعدة ملايين اللاجئين السوريين في المنطقة.

وقال الاتحاد، في بيان له اليوم، إنه سيطلق، الخميس، "نداء الطوارئ المعدل الخاص بالأردن ولبنان والعراق في إطار الاستجابة للأزمة السورية".

وأضاف أنه "استجابة لتفاقم الأزمة الإنسانية التي تواجه العديد من الملايين الفارين من الصراع الدائر في سوريا، يرفع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر قيمة النداءات الطارئة الخاصة بالبلدان المجاورة من ما يقرب 37 مليونا إلى 71.5 مليون فرنك سويسري (75.3 مليون دولار) لمساعدة العائلات التي لجأت إلى الأردن ولبنان والعراق وتركيا".

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