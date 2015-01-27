أخبار عاجلة

برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور .. ضبط تشكيل عصابي اثناء محاولته خطف طبيب من عيادته بالاسلحة النارية بسوهاج‎

Google+ Print
بالصور .. ضبط تشكيل عصابي اثناء محاولته خطف طبيب من عيادته بالاسلحة النارية بسوهاج‎ بالصور .. ضبط تشكيل عصابي اثناء محاولته خطف طبيب من عيادته بالاسلحة النارية بسوهاج‎

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بمديرية امن سوهاج أكدتها  التحريات مفادها إعتزام محمود علي محمود حسن ” وشهرته محمود أبو الروس ” سن 35 عامل – ويقيم بناحية الواقات  دائرة المركز وآخرين 00 إختطاف نشأت سعيد هرمينا سن 35 طبيب أطفال – ويقيم شارع الجيش بمدينة طما من داخل عيادته الخاصه – الكائنة  بذات الناحية ومساومة أهليته علي إطلاق سراحه مقابل فدية مالية .

تم وضع خطة بحث لضبط الجناه أثناء تنفيذ الواقعة  والعميد  مدير إدارة البحث الجنائي بالتنسيق وفرع الأمن العام وتم إعداد  عدة أكمنة ” ثابته ومتحركة ” .

حضر المتهم وبرفقته آخرين لعيادة الطبيب المذكور مستقلين دراجة نارية ”  توك توك ” وقاموا بالدخول للعقار  الكائن بـه العيادة لتنفيذ مخططهم الإجرامي .

تمكنت القوات من السيطرة علي المذكورين وضبطهم وتبين أنهم كل من :-
> 1- المتحري عنه المذكور – وبحيازته طبنجه حلوان عيار 9 مم طويل تحمل رقم 1071107 وعدد “2″ خزينة بداخلهما عدد “14″ طلقة من ذات العيار .
> 2- أحمد محمد عبد العال أحمد سن 24 سائق – وبحيازته بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 81380514 وعدد “2″ خزينة بداخلهما عدد “36″ طلقة من ذات العيار .
> 3- حسام حسن بكري حسن سن 19 عامل – ويقيمون بناحية الواقات – دائرة المركز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا