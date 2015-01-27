بالصور .. ضبط تشكيل عصابي اثناء محاولته خطف طبيب من عيادته بالاسلحة النارية بسوهاج‎

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بمديرية امن سوهاج أكدتها التحريات مفادها إعتزام محمود علي محمود حسن ” وشهرته محمود أبو الروس ” سن 35 عامل – ويقيم بناحية الواقات دائرة المركز وآخرين 00 إختطاف نشأت سعيد هرمينا سن 35 طبيب أطفال – ويقيم شارع الجيش بمدينة طما من داخل عيادته الخاصه – الكائنة بذات الناحية ومساومة أهليته علي إطلاق سراحه مقابل فدية مالية .

تم وضع خطة بحث لضبط الجناه أثناء تنفيذ الواقعة والعميد مدير إدارة البحث الجنائي بالتنسيق وفرع الأمن العام وتم إعداد عدة أكمنة ” ثابته ومتحركة ” .

حضر المتهم وبرفقته آخرين لعيادة الطبيب المذكور مستقلين دراجة نارية ” توك توك ” وقاموا بالدخول للعقار الكائن بـه العيادة لتنفيذ مخططهم الإجرامي .

تمكنت القوات من السيطرة علي المذكورين وضبطهم وتبين أنهم كل من :-

> 1- المتحري عنه المذكور – وبحيازته طبنجه حلوان عيار 9 مم طويل تحمل رقم 1071107 وعدد “2″ خزينة بداخلهما عدد “14″ طلقة من ذات العيار .

> 2- أحمد محمد عبد العال أحمد سن 24 سائق – وبحيازته بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 81380514 وعدد “2″ خزينة بداخلهما عدد “36″ طلقة من ذات العيار .

> 3- حسام حسن بكري حسن سن 19 عامل – ويقيمون بناحية الواقات – دائرة المركز.