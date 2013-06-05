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بعد إصابة 6 أقباط على يد مجهولين.. وكيل "المحرق": أغلقنا الدير خوفا من التظاهرات الغاضبة

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بعد إصابة 6 أقباط على يد مجهولين.. وكيل "المحرق": أغلقنا الدير خوفا من التظاهرات الغاضبة بعد إصابة 6 أقباط على يد مجهولين.. وكيل "المحرق": أغلقنا الدير خوفا من التظاهرات الغاضبة

كتب : سعاد أحمد منذ 3 دقائق

أكد الأنبا باخوميوس المحرقى وكيل الدير المحرق بالقوصية بأسيوط، أنه أعطى تعليماته بغلق أبواب الدير المحرق خوفا من خروج الأقباط الغاضبين فى تظاهرات حاشدة للبحث عن المعتدين على 6 من الأقباط وهم فى طريقهم إلى زيارة الدير للاحتفال بعيد "الصعود".

يأتى هذا إثر تعرض 6 من أقباط أسيوط، مساء اليوم، وهم فى طريقهم لزيارة الدير المحرق للاعتداء من قبل بعض البلطجية وسرقة متعلقاتهم، ما أسفر عن إصابتهم وإحداث كسور متفرقة بهم، ولاذ المعتدون بالفرار.

وفى ذات السياق، أكد اللواء حسن سيف مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، أنه تم فرض كردونات أمنية حول منطقة دير المحرق لتأمين الدير وحماية الزائرين، إضافة إلى إعطاء أسماء المعتدين على الأقباط لضباط المباحث للبحث عنهم داخل القرى المجاورة لضبطهم فى أسرع وقت.

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