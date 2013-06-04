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عمروموسى: طلبت تقرير سد النهضة والرئاسة تجاهلت وأنفاق الحدود تعنى أن مصر مخترقة

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عمروموسى: طلبت تقرير سد النهضة والرئاسة تجاهلت وأنفاق الحدود تعنى أن مصر مخترقة عمروموسى: طلبت تقرير سد النهضة والرئاسة تجاهلت وأنفاق الحدود تعنى أن مصر مخترقة

قال عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والمرشح الرئاسى السابق وعضو جبهة الانقاذ : ” حينما كنت وزيرًا للخارجية بدأت مشكلة حلايب و شلاتين و تعاملت معها بأن حدود و السودان واحدة، استمرار الأنفاق يعني أن مصر مخترقة.

واضاف موسى فى لقائه على فضائية ” القاهرة والناس ” :” أُطالب مرسي أن يحل مشكلة الأنفاق قبل 30-6 القادم لانها تضر بالامن القومى المصرى ، مؤكدا : ” الصمت علي الأنفاق في سيناء أمر غير مقبول .

واوضح موسى “: المعارضة كانت لديها شكوك في اجتماع الرئيس الخاص بسد النهضة، وطالبت تقرير اللجنة الثلاثية لدراسته لكن طلبي قوبل بالتجاهل، ولا يصح قبول لقاء يتم توجيه الدعوة له قبله بيوم واحد و دون إعداد.
> واكد موسى : ” توجد اختلافات و تطلعات شخصية في جبهةالإنقاذ و لكن هناك أمرًا يجمعنا، مضيفا : ” قررت إرسال مذكرة إلي رئاسة الجمهورية قبل مشاهدة جلسة الحوار الوطني حول سدالهضة .

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