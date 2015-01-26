ضبط خلية إرهابية حرقت قطار منوف ومحولا كهربائيا بالمنوفية

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس المباحث الجنائية بضبط عمرو علاء لبيب حامد فرج حشاد 21 سنة حاصل علي دبلوم صنايع قسم كهرباء ومقيم سمادون دائرة مركز اشمون نجل الاخواني علاء لبيب حامد فرج حشاد وشعبان احمد عبد الجواد الفار 31 سنة عامل بناء ومقيم سمادون مركز اشمون وآخرين بتكوين خليه إرهابيه تخصصت في إرتكاب العديد من الأعمال العدائية والتخريبيةضد المنشآت العامة لإثارة الفوضى بهدف السخط علي النظام الحالي وارتكاب واقعة اشعال النيران فى العربات ” الرابعة والخامسة والسادسة ” بقطارار رقم 561 القادم من القاهرة – طنطا خط منوف بمحطة سكة حديد كمشوش .

اعترف المتهمان بإرتكاب الواقعة تفصيليا وبتطوير مناقشتهما اعترفا بالاشتراك مع الأخرين بإرتكاب الوقائع التالية واقعة حريق محولات الكهرباء بناحية كوبري النوة وعزبة الشيخ إبراهيم التابعة لقرية سمادون- دائرة مركز أشمون والمحرر عنها المحضر رقم 52386 جنح مركز اشمون لسنة 2014 م2) وواقعة العثور علي جسم غريب علي شريط سكة حديد أشمون لتعطيل حركة القطارات .

وحرر المحضر رقم 929 إداري مركز اشمون لسنة 2015 وواقعة غلق طريق صراوه – دائرة مركز أشمون – عقب ضبط بعض الفتيات المنتمين لجماعة الإخوان في واقعة المحضر رقم 66407 جنح مركز اشمون لسنة 2014 م عقب إمدادهما بمبالغ مالية وإعطاء كل فرد مبلغ ( 50 ) جنيهاً نظير مشاركته في تلك التظاهرات جاري تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين .