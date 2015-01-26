بالصور.. ننشر تفاصيل ضبط أخطر خلية إرهابية لتفجير أبراج الكهرباء بالمنوفية

أعلنت مديرية أمن المنوفية عن إلقاء القبض على أخطر الخلايا الارهابية مكونة من 3 أشخاص ” مدير مصنع كرتون وصيدلى وعامل ” لتصنيع المواد المتفجرة بقصد تنفيذ اعمل تخريبيبة بتفجير ابراج الضغط العالى بمركز قويسنا اثناء قيامهم بمحاولة استهداف برج للضغط العالى بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا واعترافهم بإرتكاب عدة وقائع.

وأشارت مديرية أمن المنوفية فى بيان صحفى بعد ساعات من واقعة تفجير برج الضغط العالى بقرية كفور الرمل تم ضبط السيارةرقم ( م ق س 7923 ) ماركة هيونداي فيرنا يستقلها ثلاثة أشخاص أثناء محاولتهم الفرار بالمنطقة الصناعية – بمدينة قويسناعقب مشاهدتهم للقوات وهم عبد الله محمد علي سعيدسن 42 مدير مصنع الكرتون بالمنطقة الصناعية بقويسنا ومقيم قرية عرب الرمل ـ دائرة المركز ، سراج حمدي علي منصور – سن 31 صيدلي – ومقيم قرية كفر وهب ـ دائرة المركز ، أحمد بدر أحمد محمد علي – سن 30 عامل بمصنع كرتون ومقيم قرية اجهور الرمل ـ دائرة المركز .

وأضافت بتفتيش السيارة المضبوطة عثر بحوزة المتهمين داخل السيارة علي قنبله محلية الصنع معدة للاستخدام داخل كيس من البلاستيك وتم استدعاء خبير المفرقعات والتعامل معها بتفجيرها .

واعترفوا بانتمائهم لجماعة الاخوان “الارهابية” وأنهم عقب ثورة 30 يونيو قام الأول بالاشتراك مع الثاني بإعداد معمل لتصنيع القنابل بدائية الصنع داخل مصنع الكرتون الذي يديره الأول والاستفاده من الخبره الكيميائية للمتهم الثاني .

وأضافوا أنهم بدأوا في ارتكاب أعمالهم الاجرامية في تصنيع زجاجات الملوتوف واستخدامها في احراق محولات الكهرباء بدائرة المركز كما ارتكبوا وقائع احراق أكشاك السيمافورات التركات الخاصة بأشارات السكة الحديد ثم قاموا بتطوير نشاطهم الاجرامي بتصنيع القنابل محلية الصنع باستخدام المواد الكيميائية بطريقة البن والمواسير الحديدية.

وقام الثاني بتطوير القنابل باستخدام مادة البروكسيد التي يتم تعبئتها في مواسير حديدية ضعيفة أو من الكرتون المقوي وتحضيرها من مادة الأسيتون ماء الاكسجين و حمض الكبريتيك ويتم تنقيتها وتوصيلها بدوائر كهربائية ومصدر طاقة . كما أضاف الثاني بقيامهم بارسال وتسليم العبوات لبعض اللجان النوعية بمنطقة منوف لاستخدامها في تفجير أبراج الضغط العالي

واعترف المتهمين بإرتكاب الوقائع، الشروع في وضع القنبلةالمضبوطة بحوزتهم بمحطة سكة حديد قويسنا بقصد إحداث تفجير بالمحطة ، وتفجير برج كهرباء الضغط العالي رقم (3) بقرية كفور الرمل أمام محطة محولات الكهرباء بوضع عدد (2) قنبلة أسفل قواعد البرج وتفجيرهما بواسطة تايمر .. حيث حدث الانفجار عقب انصرافهم بحوالي نصف ساعة وحرر عنها واقعة المحضر 707 لسنة 2015م بتاريخ 25 الجاري .

وتفجير برج كهرباء الضغط العالي رقم (38) بقرية شمنديل بدائرة المركز بذات الأسلوبوالمحرر عنها واقعة المحضر رقم 6 أحوال بتاريخ 29/12/2014م ، وواقعة احراق عدد [2] محول كهرباء بقرية كفر ابنهس بدائرة المركز بذات الأسلوب

وضبط المعمل المستخدم في تصنيع القنابل المتفجرةالكائن بمصنع الكرتون بالمنطقة الصناعية بقويسنا والذي يديره المتهم الأول كما ضبطت كميات كبيرة من المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع المواد المتفجرة والأدوات والدوائر ومصادر الطاقة والعبوات التي يتم تجهيزها للاستخدام .