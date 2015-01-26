النيابة تأمر أعضاء خلية إخوانية بتمثيل واقعة تفجير برج الكهرباء بالمنوفية

أمر المستشار أحمد عبد الجواد المحامى العامى لنيابات المنوفية ، فريق من النيابة العامة بمرافقة المتهمين بتكوين خلية إرهابية لتنفيذ أعمال تخريبية وتنفيذ واقعة تفجير برج كهرباء الضغط العالي رقم (3) بقرية كفور الرمل بمركز قويسنا لتمثيل الواقعة .

وأكد مصدر أمنى أن المحامى العام الأول يترأس فريق النيابة لتمثيل الجريمة مشيرا إلى أن المتهم “عبد الله محمد علي سعيد” 42 مدير مصنع الكرتون بالمنطقة الصناعية بقويسنا ومقيم قرية عرب الرمل اعترف بإرتكابه واقعة تفجير برج كهرباء الضغط العالى رقم 3 بقرية كفور الرمل أمام محطة محولات الكهرباء بوضع قنبلتين أسفل قواعد البرج وتفجيرهما بواسطة تايمر وإنفجار القنابل عقب انصرافهم بحوالي نصف ساعة.

يذكر أن مديرية أمن المنوفية أعلنت اليوم عن إلقاء القبض على أخطر الخلايا الارهابية مكونة من 3 أشخاص ” مدير مصنع كرتون وصيدلى وعامل ” لتصنيع المواد المتفجرة بقصد تنفيذ اعمال تخريبيبة بتفجير ابراج الضغط العالى بمركز قويسنا اثناء قيامهم بمحاولة استهداف برج للضغط العالى بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا واعترافهم بإرتكاب عدة وقائع.