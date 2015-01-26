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وزارة الدفاع الإسبانية تؤكد مصرع 10 أشخاص في تحطم مروحية يونانية على أراضيها

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وزارة الدفاع الإسبانية تؤكد مصرع 10 أشخاص في تحطم مروحية يونانية على أراضيها وزارة الدفاع الإسبانية تؤكد مصرع 10 أشخاص في تحطم مروحية يونانية على أراضيها

تحطم طائرة _أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية، اليوم الاثنين، مصرع 10 أشخاص جراء تحطم مروحية يونانية على أراضيها وتحديدا بقاعدة لوس يانوس الواقعة جنوب شرق البلاد.

وذكرت ذلك “إيه بي سي نيوز” الأمريكية دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

وكانت وزارة الدفاع الإسبانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم تحطم مروحية يونانية من طراز (إف – 16) بحظيرة طائرات تابعة لقاعدة عسكرية جنوب شرق البلاد، حيث كانت تشارك في مناورات تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأظهرت لقطات تليفزيونية ألسنة اللهب تتصاعد وسحابة من الدخان الأسود حيث تحطمت الطائرة في قاعدة لوس يانوس.

أ ش أ

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