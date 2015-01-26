وزارة الدفاع الإسبانية تؤكد مصرع 10 أشخاص في تحطم مروحية يونانية على أراضيها

أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية، اليوم الاثنين، مصرع 10 أشخاص جراء تحطم مروحية يونانية على أراضيها وتحديدا بقاعدة لوس يانوس الواقعة جنوب شرق البلاد.

وذكرت ذلك شبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

وكانت وزارة الدفاع الإسبانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم تحطم مروحية يونانية من طراز (إف – 16) بحظيرة طائرات تابعة لقاعدة عسكرية جنوب شرق البلاد، حيث كانت تشارك في مناورات تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأظهرت لقطات تليفزيونية ألسنة اللهب تتصاعد وسحابة من الدخان الأسود حيث تحطمت الطائرة في قاعدة لوس يانوس.

أ ش أ