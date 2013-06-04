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خالد صالح: وقّعت على "تمرد".. وسأشارك في تظاهرات 30 يونيو لأشكر الرئيس

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خالد صالح: وقّعت على "تمرد".. وسأشارك في تظاهرات 30 يونيو لأشكر الرئيس خالد صالح: وقّعت على "تمرد".. وسأشارك في تظاهرات 30 يونيو لأشكر الرئيس

كتب : سهيلة حامد منذ 9 دقائق

أعرب الفنان خالد صالح، عن استيائه من عدم تحقيق الرئيس محمد مرسي للإنجازات، واصفا ذلك بـ"الصدمة" في إدارة الملفات، مضيفا: "أنا مكنتش بنتخبه عشان يخيب أملي".

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة "سي بي سي": "عندما تكون للمعارضة كرسي وللرئاسة كرسي فالشعب ليس له مكان".

وأعلن صالح أنه وقّع على وثيقة "تمرد"، لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، على الرغم من انتخابه له، لافتا إلى أنه سيشارك في تظاهرات يوم 30 يونيو، قائلا: "أنا انتخبته ورايح أقول له أشكرك".

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