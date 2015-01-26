الاشتباه بإصابة جديدة لإنفلونزا الطيور بأسيوط‎

استقبل اليوم الاثنين مستشفى منفلوط المركزي ، سيدة فى نهاية عقدها السادس ، يشتبه بإصابتها بفيروس إنفلونزا الطيور وتم تحويلها على الفور بمستشفى الصدر باسيوط .

وقال أحمد عبد الحميد وكيل وزارة الصحة باسيوط أن السيدة ” أميرة . ع ، 60 سنة ” ، ربة منزل ، مقيمة قرية الحواتكة مركز منلفوط بأسيوط ، تعاني من إلتهاب رئوي حاد ، مما تطلب تحويلها من مستشفى منفلوط المركزي إلى مستشفى الصدر بأسيوط .

وتم أخذ عينات من المصابة وإرسالها للمعامل المركزية بالقاهرة لإثبات سلبية أو إيجابية العينة .

جدير بالذكر أنه قد توفى ثمانية حالات مصابة بفيروس إنفلونزا الطيور بأسيوط ، من إجمالى عشرة حالات أصيبت بالفيروس منذ بدء ظهور المرض حسبما أشار أعلنت مديرية الصحة بأسيوط.