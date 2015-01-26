ضبط خلية إخوانية متهمة بتفجير أبراج الضغط العالى بالمنوفية

تمكنت مباحث مديرية أمن المنوفية بمركز قويسنا بالتعاون مع الامن العام من إلقاء القبض على 3 أشخاص كانوا فى طريقهم لزرع عبوة ناسفة لتفجير برج للضغط العالى والتخطيط لعمليات تخريبية أخرى بمحافظة المنوفية وتم ضبطهم وبحوزتهم مخزن لتصنيع القنابل .

وأكد مصدر أمنى أنه تم ضبط كل من ضبط كل من عبد الله م ومقيم قرية عرب الرمل، سراج م ومقيم بقرية كفر وهب، وأحمد ب من المنتمين لجماعة الإخوان وبحوزتهم قنبلة تم تصنيعها بمعرفتهم لتفجير أحد أبراج الضغط العالى بقويسنا .

وأضاف المصدر أنه تم تفجير القنبلة التى بحوزتهم من قبل خبراء المفرقعات وإتخاذ الاجراءات القانونية وتفتيش منازلهم تم العثور على كميات كبيرة من مواد تصنيع المتفجرات واعترفوا بإرتكاب عدة اعمال تخريبيبة منها تفجير برج كهرباء الضغط العالى بقرية شمنديل .