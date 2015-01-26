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مجلة variety العالمية تحتفى بمشاركة عمرو واكد فى فيلم الخيال العلمى “Geostorm”

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مجلة variety العالمية تحتفى بمشاركة عمرو واكد فى فيلم الخيال العلمى “Geostorm” مجلة variety العالمية تحتفى بمشاركة عمرو واكد فى فيلم الخيال العلمى “Geostorm”

احتفت مجلة فارايتى الفنية المتخصصة بمشاركة الفنان عمرو واكد في فيلم الخيال العلمى Geostorm، إلى جانب النجوم جيرارد بتلر، أيد هاريس، أندي غارسيا، أبي كورنيش، جيم ستورجيس.

الفيلم هو الآول لمخرجه دين ديلفن، ويبدأ تصويرة خلال الأيام المقبلة فى نيو اورليانز،على ان يت م طرحه فى أكتوبر2016.
> ويؤدى واكد بالفيلم دور “راى دوستى”،وهو خبير أمن فرنسى فى محطة فضاء دولية،ويتعاون مع فريق من الباحثين الذين يتمكنون من منع كارثة بيئية .
> ووصف نيك فيفارلى الكاتب الصحفى فى فارايتى عمر واكد بانة من أكبر نجوم عالميا،مشيرا لمشاركته بأداء دور ظابط فرنسى فى فيلم “lucy”،ومستشارا لملك المغول بالمسلسل التليفزيونى :”ماركو باولو”، إلى جانب اعماله الآخرى ومنها “سيريانا”،”صيد السلمون”،و”منزل صدام”.
> ولفت الكاتب النظر لدور واكد كناشط سياسى،ومشاركا باالإنتاج فى فيلم “القط” للمخرج إبراهيم البطوط.

 

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