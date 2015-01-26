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محلب يستقبل صاحب التاكسي المحترق في مظاهرات الإخوان بالمطرية

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محلب يستقبل صاحب التاكسي المحترق في مظاهرات الإخوان بالمطرية محلب يستقبل صاحب التاكسي المحترق في مظاهرات الإخوان بالمطرية

محلب

استقبل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المواطن محفوظ محمد عبد العال مرعى، الذى تم حرق سيارته “التاكسى” فى مظاهرات الجماعة الارهابية أمس بالمطرية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء أن كانت ستقوم بتعويض السائق عن سيارته التى تم حرقها، ولكن تلقى اتصالاً من اللواء حسن أحمد سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، الذى أصر على أن تقوم الشركة بتعويض المواطن بسيارة جديدة.

وقال محلب إن رئيس الشركة على الرغم من تواجده خارج البلاد أصر على التواصل اليوم لعرض مبادرته، وهو ما يعطى نموذجاً جديداً على “التكافل الاجتماعى” فى المجتمع المصرى، ووقوف المصريين بجانب بعضهم البعض فى الشدائد، موجهاً الشكر لصاحب المبادرة، ومؤكداً على أن الأعمال الارهابية لن تثنى الشعب المصرى عن استكمال مسيرته نحو الاستقرار، والتقدم.

وتوجه المواطن محفوظ محمد عبد العال بالشكر لرئيس الوزراء، ولصاحب المبادرة، مؤكداً أن “التاكسى” هو مصدر رزقه الوحيد، له وأسرته،وأنه شعر بأن الدنيا ابتسمت له مرة أخرى، بعد أن اسودت أمس فى عينيه، ٠٠وقال محفوظ:” كنت أظن أن هناك مسافات تفصلنا عن الحكومة، ولكن فوجئت بأن رئيس الحكومة نفسه يشعر بنا، بل ووجدت مناشدات لى فى الاذاعة اليوم لأحضر إلى رئيس الوزراء وأحصل على التعويض، ولم أصدق نفسى ساعتها، حتى حضرت إلى مجلس الوزراء”.

ورد رئيس الوزراء قائلا نحن نشعر بكل مواطن مصرى، ونتمنى الخير للجميع، وحل جميع المشاكل، والمستقبل أفضل لأبناء هذا الوطن.

أ ش أ

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