رئيس "الإسماعيلية للأفلام التسجيلية": دعمنا المهرجان ليكون على مستوى دولي مشرف لمصر

كتب : أ ش أ منذ 6 دقائق

قال كمال عبدالعزيز رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة إننا سعداء بافتتاح الدورة ال 16 للمهرجان بعد صعوبات كبيرة إثر الظروف التي تمر بها البلاد.

وأوضح جمال عبدالعزيز، في تصريح له مساء اليوم، إننا ندعم المهرجان على مدار دورته ليكون على مستوى تمثيل دولى مشرف لمصر وإعطار فرصة للمنتجين والمخرجين المصريين لتحقيق طموحاتهم الإنتاجية والإخراجية.

من جانبه، أشار محمد حفظى مدير المهرجان إلى أننا واجهنا صعوبات كبيرة من أجل افتتاح هذه الدورة للمهرجان وخروجها بصورة تحقق طموحات المنتجين والمخرجين المصريين ولإعطاء فكرة عن الأفلام المصرية التسجيلية التي حصلت على جوائز في مهرجانات دولية.

وشهد افتتاح المهرجان صعود أعضاء لجنة التحكيم على المنصة في مقدمتهم المخرجة الفرنسية ميشيل دريجيز والمخرجة المصرية تهاني راشد .

وكانت فعاليات المهرجان قد شهدت حالة ارتباك نتيجة للمظاهرات ضد وزير الثقافة، ما أدى إلى تأجيل افتتاحه عن موعده لمدة 45 دقيقة.

يشار إلى أنه تخلف عن حضور حفل افتتاح المهرجان الدكتور علاء عبدالعزيز وزير الثقافة، وجمال إمبابي محافظ الإسماعيلية الذي أناب سكرتيره الخاص.