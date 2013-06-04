"تمرد" كفرالشيخ: لن نتعاون مع "الفلول".. وموقفنا منهم واضح منذ البداية

منسق الحملة: لا علاقة بيننا وبين يوسف البدري.. وهو يحاول الظهور إعلاميا

كتب : كرم القرشى الثلاثاء 04-06-2013 21:39

أعلنت حركة "تمرد" بكفر الشيخ، في بيان لها، عن رفضها التعاون مع أي من فلول النظام السابق، لأن الثورة قامت على من خان وباع وسفك الدماء، وأهدر كرامة المصريين، فلا يمكن أن نضع أيدينا في أيدي مَن كانوا ضد الثورة، وسبوا شهداءها، بحسب البيان.

وقال أحمد شوقي، المتحدث باسم الحملة في كفر الشيخ، إن موقف الحملة من الفلول ومؤيدي الرئيس المخلوع حسني مبارك واضح منذ البداية وضوح الشمس، ولا يمكن الرجعة فيه.

ونفى شوقي أن تكون هناك علاقة بين الحملة، وبين يوسف البدري، عضو مجلس الشعب المنحل والمحسوب على معسكر الفلول، حسب قول شوقي، مضيفاً أن ادعاء يوسف البدري أنه مسؤول الحملة في مدن دسوق، وفوه، ومطوبس، لا أساس له من الصحة، وأنها محاولة منه للركوب على الحملة من أجل الظهور إعلامياً، بحسب شوقى.

وأشار شوقي، أن مسؤولي الحملة في المراكز المذكورة معلومون لجميع المواطنين وفق ما أعلنته الحملة المركزية بالقاهرة، مطالبا وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقه عن الأخبار التي تصدر عن الحملة بكفر الشيخ.