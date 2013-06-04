أهالي بنها وكفر شكر يقطعون الطرق بسبب قتيل وفتاة متغيبة

كتب : حسن صالح الثلاثاء 04-06-2013 21:54

قطع العشرات من أهالي منطقة المنشية ببنها الطريق الزراعي السريع مصر - إسكندرية أمام قرية ميت عاصم في الاتجاهين، ومنعوا مرور السيارات بعد أن نقلوا وقفتهم الاحتجاجية من أمام مديرية أمن القليوبية عصر اليوم، إلى الطريق السريع احتجاجا على مقتل أحد أبناء المنطقة والعثور على جثته به عدة طلقات وطعنات وملقى به في الرياح التوفيقي ببنها، فيما قطع بعض أهالي مدينة كفر شكر طريق بنها - المنصورة احتجاجا على اختفاء فتاة من أسرتها الذين أكدوا أنها تم اختطافها.

كان اللواء محمود يسري، مدير الأمن، تلقى إخطارا من العقيد وائل نبيل، مفتش مباحث قسم بنها، بقيام أهالي المنشية بقطع الطريق السريع بعد أن نظموا عصر اليوم وقفة احتجاجية أمام المديرية وتم التفاوض معهم على فتح الطريق، وانتقل إلى مكان البلاغ اللواء مليجي فتوح، وتبين أن بعض أهالي المنشية قاموا بالوقوف أمام مديرية الأمن عصر اليوم اعتراضا على قتل سائق يدعى وليد صبري غريب عُثر عليه مقتولا في مياة الرياح التوفيقي أمام منطقة المنشية ببنها، ونظموا وقفة بسبب عدم القبض على المتهمين، ومساء اليوم توجهوا إلى الطريق السريع أمام ميت عاصم وقطعوا الطريق السريع في الاتجاهين للمطالبة بالقبض على الجناة.

كما تبين للرائد محمد الشاذلي، معاون مباحث كفر شكر، أن بعض أهالي مدينة كفر شكر قطعوا طريق بنها - المنصورة اعتراضا على اختفاء فتاة تبلغ من العمر 14 عاما أكدت أسرتها أنه تم اختطافها، وحرروا محضرا منذ يومين، وتم التفاوض معهم على فتح الطريق، وجارٍ إعادة الحركة المرورية مرة أخرى.