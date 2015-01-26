إخماد حريق نشب بشــقة سكنية بالوادى الجديد‎

تمكنت قوات الحماية المدنية، من إخماد حريق، شب بشقة سكنية بحي ميتالكو في مركز الخارجة بالوادي الجديد.

تلقى اللواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد، بلاغاً من قسم شرطة الخارجة وغرفة عمليات النجدة، بنشوب حـريق بشــقة بحــي ميتالكو دائرة قسم شرطة الخارجة.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحـريق وإخماده، وبالفحص تبين من المعاينة نشوب الحريـق بالشقة رقم 4، بالعمارة رقم 13، ملك “ز ح أ ح”.

نتج عن الحادث إحتراق بعض المنقولات والأجهزة الكهربائية، دون إصابات أو وفـيات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 344 إدارى قسم شرطة الخارجة لسنة 2015م.