المرصد السوري لحقوق الإنسان .. الأكراد يسيطرون”بشكل شبه كامل” على كوباني السورية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، أن القوات الكردية نجحت بدعم من غارات التحالف الدولى الجوي، فى طرد مسلحي داعش من مدينة كوباني السورية، وذلك بعد أكثر من 4 أشهر من المعارك.

ونقلت قناة سكاى نيوز الاخبارية، عن مدير المرصد رامي عبد الرحمن قوله “إن وحدات حماية الشعب باتت تسيطر بشكل شبه كامل، على المدينة الواقعة قرب الحدود التركية، بعد أن دحرت مقاتلي تنظيم داعش.

وانسحب المسلحون المتشددون إلى ريف كوباني من الجهة الشرقية، إلا أن عددا منهم لا يزال يقاتل في حي مقتلة بالطرف الشرقي، حيث تواصل القوات الكردية عمليات التمشيط.

ويعد دحر المتشددين من كوباني الخسارة الأكبر لتنظيم داعش منذ سيطرته على مناطق واسعة في العراق وسوريا الصيف الماضي، الأمر الذي دفع واشنطن إلى قيادة تحالف دولي لوقف تمدده.. من خلال الضربات الجوية.