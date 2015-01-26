وزير الداخلية : وضع خطة أمنية مُحكمة لإحباط مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أنه تم وضع خطة أمنية مُحكمة لإحباط مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي للقيام بأعمال تخريبية سعياً لتعكير صفو احتفالات الشعب المصرى بذكرى ثورة 25 يناير وإثارة الفوضى بالبلاد، حيث تم تشديد الحراسة على المرافق الحيوية والمنشآت الهامة ونشر الأقوال والدوريات الأمنية والقوات السرية والنظامية بالشوارع والميادين بكافة المحافظات لرصد ومتابعة الحالة الأمنية والتعامل الفوري مع ما يطرأ من أحداث.

وقال الوزير – في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم الاثنين استعرض خلاله الأحداث التي شهدتها البلاد أمس – إن التعليمات كانت واضحة وصريحة للقوات بالتعامل مع ذلك الموقف بأقصى درجات الحذر وحماية المواطنين من مخططات الجماعة الإرهابية.

وأضاف أن مجندا توفي وأصيب أربعة ضباط واثنين من أمناء الشرطة ومجند بإصابات مختلفة ناجمة عن أعيرة نارية وخرطوش خلال المواجهات مع العناصر الإرهابية.

وأشار إلى أن محاور المخطط الإرهابي وفقاً لمعلومات الأجهزة الأمنية كانت تعتمد على تخريب وتعطيل مرافق الدولة. وأيضا استهداف رجال الشرطة واستغلال التجمعات لصناعة القتل القتل وارتكاب أعمال عنف تستهدف الوقيعة وبث الفتنة.

وأكد وزير الداخلية أن رجال الشرطة بالتنسيق مع القوات المسلحة سيتصدون لتلك المخططات الإرهابية وبالرغم من شراسة المعركة مع الإرهاب إلا أننا ملتزمون بالقانون في تلك المواجهات الحاسمة