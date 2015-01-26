إحالة شركتين سياحتين للنيابة للنصب على 46 معتمراً بمطار القاهرة

أحالت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، مندوبا السياحة لشركتين إلي النيابة ، لعدم إيفاء الشركتين بالتزامهما فى تسفير 46 معتمراً إلى الأراضي السعودية بعد أن فوجئ المعتمرين بعدم وجود حجوزات لهم على طائرة الخطوط السعودية .

وذكرت مصادر أمنية بالمطار فوجئ ٤٦ معتمرا عقب وصولهم إلى المطار للسفر للأراضي المقدسة لأداء العمرة على الرحلة رقم ٢١٦٥ ، بعدم وجود حجوزات لهم والتذاكر التي بحوزتهم غير صادرة من الشركة السعودية , قام العميد مدحت أمين مدير شرطة السياحة بالمطار ، بتحرير محضر لشركتي السياحة ، التي تعاقد معها المعتمرين ، وسددوا مبالغ تتراوح من ٦ إلى ٧ ألاف جنية حسب حجوزات الفنادق وإرفاق التذاكر المزورة بالمحضر لحفظ حقوق المعتمرين.

أمر اللواء علاء على، مدير أمن المطار بإحالة الواقعة إلى النيابة ومندوبا شركتي السياحة.