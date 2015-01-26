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إحالة شركتين سياحتين للنيابة للنصب على 46 معتمراً بمطار القاهرة

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إحالة شركتين سياحتين للنيابة للنصب على 46 معتمراً بمطار القاهرة إحالة شركتين سياحتين للنيابة للنصب على 46 معتمراً بمطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي

أحالت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، مندوبا السياحة لشركتين إلي النيابة ، لعدم إيفاء الشركتين بالتزامهما فى تسفير 46 معتمراً إلى الأراضي بعد أن فوجئ المعتمرين بعدم وجود حجوزات لهم على طائرة الخطوط السعودية .

وذكرت مصادر أمنية بالمطار فوجئ ٤٦ معتمرا عقب وصولهم إلى المطار للسفر للأراضي المقدسة لأداء العمرة على الرحلة رقم ٢١٦٥ ، بعدم وجود حجوزات لهم والتذاكر التي بحوزتهم غير صادرة من الشركة السعودية , قام العميد مدحت أمين مدير شرطة السياحة بالمطار ، بتحرير محضر لشركتي السياحة ، التي تعاقد معها المعتمرين ، وسددوا مبالغ تتراوح من ٦ إلى ٧ ألاف جنية حسب حجوزات الفنادق وإرفاق التذاكر المزورة بالمحضر لحفظ حقوق المعتمرين.

أمر اللواء علاء على، مدير أمن المطار بإحالة الواقعة إلى النيابة ومندوبا شركتي السياحة.

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