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القضاة المحالون للصلاحية يطعنون بالتزوير ضد تحريات الأمن الوطني

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القضاة المحالون للصلاحية يطعنون بالتزوير ضد تحريات الأمن الوطني القضاة المحالون للصلاحية يطعنون بالتزوير ضد تحريات الأمن الوطني

26 يناير 2015 | 1:43 مساءً

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قضاة من أجل مصر

قضاة من أجل

تقدم  15 قاضيًا -المحالين للصلاحية بمذكرة طعن لمجلس التأديب والصلاحية- على تحريات جهاز الأمن الوطني فى قضية اتهامهم بالاشتغال بالعمل السياسي .

وأصر القضاة على استدعاء مجرى تحريات الأمن الوطني ومقدمو البلاغات ضدهم وسماع الشهود وصرف مرتباتهم والمكافات الخاصة بهم والتى يرفض المجلس الأهلى للقضاء صرفها.

وبدأ، منذ قليل، مجلس التأديب والصلاحية التابع لمحكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نبيل ذكى مرقص،نظر جلسة المحاكمة التأديبية لـ “15″ قاضيا فى اتهامهم بالانضمام لحركة “قضاة من أجل مصر” بالمخالفة لقانون السلطة القضائية واتهامهم بالاشتغال بالسياسة .

وضمت قائمة القضاة المحالون للصلاحية، القاضى بمحكمة استئناف المنصورة، محمد عبدالحميد حمدى، ورئيس محكمة بالأقصر، محمد الأحمدى مسعود، والقاضى بمحكمة استئناف الإسكندرية، أيمن مسعود على، والقاضى بمحكمة استئناف القاهرة، حاتم مصطفى إسماعيل، والمستشار بمحكمة استئناف القاهرة، أحمد الخطيب، والمستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، أسامة عبدالرؤوف، ومحافظ الشرقية السابق حسن النجار، والمحامى العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا محمد وائل فاروق، وشملت رئيس محكمة استئناف القاهرة علاء الدين مرزوق، ونائب رئيس محكمة النقض محمد ناجى درباله، ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية محمد عوض عبد المقصود عيسى، والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أيمن الوردانى، والرئيس بمحكمة استئناف طنطا، بهاء طه حلمى الجندى، والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة نور الدين يوسف عبدالقادر ورئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة، هشام حمدي.

2015-01-26

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