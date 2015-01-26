تريزيجيه يعتزل كرة القدم

أعلن النجم الفرنسي ديفيد تريزيجيه، اعتزاله كرة القدم رسميا، وذلك خلال مقابلة أجراها مع صحيفة (ليكيب) الفرنسية.

المهاجم صاحب الـ37 عاما، أكد اعتزاله كرة القدم، وأعرب عن رغبته في تولي منصب إداري بفريقه السابق يوفنتوس.

تريزيجيه والذي لعب مؤخرا في الدوري الهندي مع فريق بيون سيتي، يأمل في العودة لتورينو مرة أخرى، بعدما لعب مع البيانكونيري عقدا كاملا من الزمان.

وقال صاحب الأصول الأرجنتينية لصحيفة (ليكيب): "قبل أن أذهب للهند، كنت مستعدا للاستمرار فترة أطول في الملاعب".

وأضاف "حان الوقت لكي أبدأ مغامرة جديدة خارج الملعب، لدي العديد من الخيارات، الكثير من الأندية الكبيرة طلبت مني العمل معها".

تريزيجيه والذي على الأرجح سيصبح سفيرا ليوفنتوس، حقق لقبين في الدوري الإيطالي مع السيدة العجوز، وعلى المستوى الدولي هو أحد نجوم الجيل الذهبي لفرنسا، الذي توج بكأس العالم عام 1998 ثم اليورو عام 2000.

قال لاعب موناكو السابق: "لدي علاقة قوية بيوفنتوس، حتى بعد رحيلي في 2012، وأتمنى أن أكون جزء من المشروع الجديد للنادي".

واستدرك "تاريخيا، يوفنتوس فريق طموح جدا، سأكون في تورينو الأربعاء المقبل لمقابلة مسؤولي النادي".

وأردف "الفكرة أنني سأساهم في تحسين صورة يوفنتوس على مستوى العالم، ومن المفترض أنني سأرافق رئيس النادي أندريا أنييلي في رحلة إلى اليابان مطلع فبراير المقبل، اليوفي لديه شعبية كبيرة هناك".