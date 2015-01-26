رئيس الوزراء : قوة العامل المصري تتفوق على كل العمال في الدول الأخرى

أكد رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، أن تطوير التعليم الفنى أصبح أمراً ضروريًا لتخريج العامل الحرفى المتخصص والماهر بما يخدم سوق العمل، مشيراً إلى أن التدريب الفنى الجيد نتائجه مبهرة على العامل المصري.

وأضاف محلب – خلال مؤتمر إطلاق الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل الذى عقد اليوم الإثنين – أن تعدد الجهات المعنية بالتدريب لم يحقق الحد الأدنى المرجو منها خاصة المتعلق بالتعليم الفنى.

وشدد رئيس الوزراء على أنه آن الأوان لايجاد كيان رسمى يجمع جهات التدريب المهنى تحت مظلة واحدة.

وقال محلب إن العامل المصرى بجلده وصبره وقوة تحمله – إذا توفر له التدريب الجيد – سيتفوق بشكل كبير على العمال فى الدول الآخرى، مشيراً إلى أن أغلى ثورة فى مصر هى المورد البشري وأغلى مورد بشرى لدينا هو العامل المصرى.