الفنانون السوريّون تحت رحمة الله وقذائف الهاون في هذه اللحظات

يوم عصيب جدّاً تعيشه العاصمة السوريّة دمشق في هذه اللحظات بتاريخ 25/1/2015، حيث تتساقط الصواريخ على كل أحياء العاصمة بشكل عشوائي وكثيف، فيما أشارت الأخبار إلى أنّ عدد الصواريخ وصل إلى أكثر من 35 صاروخ.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خوفاً وغضباً ممّا يحدث، وعبّر غالبيّة المواطنين الذين لا زالوا يقطنون في دمشق عن حالة الهلع والأصوات المرعبة، كذلك عبّر العديد من الفنّانين الذين لم يهاجروا البلاد عن خوفهم مما يحدث.

وكتبت الفنانة شكران مرتجى عبر صفحتها الخاصة على "فيس بوك": "سوريا شدي الحيل الله يكون معك ونحنا نكون مع بعضنا ومعك".

فيما كتبت الفنانة السورية ميادة بسيليس:"ارحمنا ياالله بعظيم رحمتك".

كذلك كتبت الفنانة ليلى سمور: "يا يسوع ترفع البلا عنا بهل النهار وهل الايام العصيبة...يا رب نحنا تحت رحمتك وبين ايديك.. لتكن مشيئتك".

أما الفنان مصطفى الخاني فاكتفى بكتابة بيت من الشعر عن دمشق: "دمشق صبراً على البلوى فكم صهرت .. سبائك الذهب الغالي فما احترقـــا"

فيما كانت الفنانة أمل عرفة أكثر تفاؤلاً واكتفت بكتابة عبارة: "دمشق دائماً على موعد مع الحياة".

بدورها، الفنانة هويدا يوسف قالت: "يالله احمي الشام وأهلها يارب انظر بعين الرحمة لبلدي وأطفال بلدي يارب تعبنا بكفي دمار وقتل".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي