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38 قتيلا في حادث سير في السودان

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38 قتيلا في حادث سير في السودان 38 قتيلا في حادث سير في السودان

كتب : أ.ف.ب الثلاثاء 04-06-2013 21:25

أكدت الشرطة السودانية، اليوم، مقتل 38 شخصا مصرعهم في اصطدام بين حافلة وشاحنة. وأشارت الشرطة السودانية إلى أن السرعة الزائدة هي التي تسببت بوقوع الحادث. وأضافت: "وقع الحادث في القطينة بولاية النيل الأبيض التي تبعد 100 كلم جنوب العاصمة السودانية، وكانت الحافلة متوجهة من أم درمان إلى العبيد عاصمة ولاية شمال كردفان، عندما اصطدمت بشاحنة مارة في الاتجاه المعاكس".

وأكد اللواء عبدالرحمن حسن عبدالرحمن، أن "الحادث وقع بسبب السرعة الكبيرة للآليتين". وتعد السير القاتلة مألوفة نسبيا في السودان، وغالبا ما تتسبب بها الحافلات. وفي ديسمبر، قُتل 33 شخصا وأُصيب 24، عندما اصطدمت حافلتان في جنوب شرق الخرطوم.

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