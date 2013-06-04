مسيرة تركية لدعم القدس الشريف بمناسبة "الإسراء والمعراج"

كتب : الأناضول منذ 43 دقيقة

نظمت جمعية التضامن الشعبي والبحوث التركية، مسيرة في مدينة "قونيا" بعنوان "فلتحرر القدس"، شارك فيها المئات من المواطنين الأتراك والداعمين للقضية الفلسطينية، وذلك بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج.

كما شارك "مشير المصري" الناطق الإعلامي باسم حركة حماس الفلسطينية في المسيرة التي انطلقت من جامع "شرف الدين"، حتى وصلت إلى مركز "مولانا" الثقافي، وردد المشاركون هتافات وحملوا لافتات مؤيدة لقضية القدس الشريف.

وأكد "أقن أقتشاي" عضو الجمعية المنظمة، على أن تحرير مدينة القدس، مسألة عقائدية بالنسبة لهم، وأنهم سيواصلون كفاحهم حتى تحريرها.

وأشار "أقتشاي" إلى أن تحرير القدس يعتبر من أفضل الأعمال، قائلا: "أي عمل لا يعطي الأولوية إلى تحرير القدس لا نعتبره جهادا أو كفاحا إسلاميا، يجب على جميع الأمة الإسلامية ترك المسائل الخلافية بينهم إلى جانب، والعمل أولا على تحرير مدينة القدس الشريف".