إعلان نتيجة أوائل الإعدادية والابتدائية بشمال سيناء

اعتمد اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادتين الإعدادية والابتدائية بشمال سيناء.

وأعلن حسن حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية بلغت 70,73% وتقدم للامتحانات 7149 طالب وطالبة، حضر منهم 7072 وغياب 77 والناجحين 4976.

واكتسحت الطالبات المراكز الأولى، واحتلت المركز الأول بالمناصفة 4 طالبات وطلاب، وهم: الطالبة هدير محمد حمدى البنديرى من مدرسة العريش الإعدادية بنات، وعمر محمد حسين فكرى بمدرسة العريش الإعدادية بنين، وإسراء أحمد إبراهيم محمد من مدرسة بئر العبد الإعدادية، ومروة عادل كامل البيومى من مدرسة العريش الإعدادية بنات بمجموع 298.

وحصل على المركز الثانى مناصفة 10 طالبات وطلاب بمجموع 297 درجة وهم: معاذ عبد الناصر محمد عبد الله من مدرسة الرسالة الخاصة، وعمر محسن حسن مصطفى بمدرسة العريش الإعدادية بنين، وإسراء عماد محمد شهاب بمدرسة المساعيد الإعدادية، وغادة محمد محمود إبراهيم بمدرسة أسماء بنت أبو بكر، ودعاء محمد سالم سليمان مدرسة فاطمة الزهراء، وشهد محمد جمعة عبد القادر مدرسة العريش الإعدادية بنات، ومنة الله محمد نصر أحمد مدرسة الرسالة الخاصة، وأمنية محمد شتيوى عودة مدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات، وسهر مجدى محمد عبد الله مدرسة رمانة، ومنى سلمان محمود محمد مدرسة الخربة.

وبلغت نسبة النجاح فى الشهادة الابتدائية بشمال سيناء 80,3%، وتقدم للامتحان 9428 طالب وطالبة حضر منهم 9019 وغائب 409 وبلغ عدد الناجحين 7251 ودون المستوى 1768.

وجاء فى ترتيب أوائل الابتدائية كل من: الطالبة أمنية مجدى محمود، وأحمد طارق محمود، وآلاء مجدى عبد الحميد مصطفى، ومحمود ياسر محمود، وياسمين سعيد عبد الحميد.