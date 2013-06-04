سلسلة بشرية لـ"مصر القوية و6 أبريل" بحلمية الزيتون تضامنا مع المعتقلين

انتهت منذ قليل، فعاليات سلسلة بشرية قام بها العشرات من شباب حركة 6 أبريل وحزب مصر القوية، بميدان حلمية الزيتون اليوم الثلاثاء، تضامنا مع المعتقلين السياسيين أمثال أحمد دومة وحسن مصطفى.

وردد المتظاهرون هتافات "يسقط يسقط حكم المرشد، عمر السجن ما غير فكرة، عمر القهر ما غير بكرة، زود حرسك على جدرانك لو نفعوك كانوا نفعوا مبارك"، ورفعوا شعارات مفادها "الحرية للمعتقلين، الحرية لأحمد دومة، الإخوان ما لهومش أمان، لو بتكره الإخوان اضرب كلاكس".

يذكر أن المتظاهرين قاموا بجمع توقيعات المواطنين على استمارات حملة تمرد بعد أن دعا مجموعة منهم لاستغلال تجمعهم فى جمع توقيعات للحملة.