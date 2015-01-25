بهذه الكلمات نعى نجوم العرب الملك عبد الله

منذ أعلان خبر وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، رحمه الله، انهالت التعازي من نجوم العالم العربي عبر إنستغرام بكلمات وجمل عزاء تعبر عن حبهم له وللشعب السعودي.

فكتبت بلقيس أحمد فتحي: إن القلب ليحزن إن العين لتدمع ,إن على فراقك يا عبد الله بن عبد العزيز لمحزونين، الله يغفر له ويرحمه ويغمد روحه الجنة ويثبته عند السؤال.

فيما قال ماجد المهندس: عزاؤنا للأمة العربية جميعها بفقدان عزيزها، اللهم اغفر لعبدك عبد الله بن عبد العزيز وأسكنه فسيح جناته.

ووضعت النجمة ميرفت أمين بوستر للآية القرآنية: "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية".

فايز السعيد: الله يرحم أبونا الغالي ملك القلوب الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ووسعه نزله واغسله بالماء والثلج والبرد وصبرنا على فرقاه.

وقالت هيفاء حسين: لا حول ولا قوة إلا بالله عظم الله أجركم يا أهل السعودية الله يرحم بو متعب ويغفر له.

ومن جهتها قالت ديما بياعة: البقاء لله – عزائي ومواساتي للشعب السعودي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

أما عاصي الحلاني فكتب: أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب السعودي الشقيق في وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله عبد العزيز- البقاء لله.

وكتبت نانسي عجرم: رحم الله الملك عبد الله بن عبد العزيز – أتقدم بالعزاء من العائلة الكريمة والشعب السعودي الشقيق، إنا لله وإن إليه راجعون.

وقالت هيفاء وهبي: ببالغ الحزن والأسى نعزي الشعب السعودي بوفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عظم الله أجركم إنا لله وإن إليه راجعون.

كتب حسين الجسمي: وبشر الصابرين الذين إذا أصابهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.

حبيب غلوم: رحمك الله يا بومتعب يا موحد القلوب، نسأل المولى عز وجل أن يغفر لك، وأن يحسن إليك وأن يسكنك فسيح جناته، وأن يلهمنا الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

صفاء سلطان: أقدم عزائي لكل أخواني واخواتي في المملكة العربية السعودية بالملك عبد الله بن عبد العزيز، عظم الله أجركم وربي يرحمه ويجعل مثواه الجنة – رحم الله أمواتنا وأموات كل العالم، والله يصبر قلوبكم.

رويدا المحروقي: اللهم ارحم عبدك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وأسكنه فسيح جناتك – أهلي وأخواتي في السعودية أحزن اليوم لحزنكم عظم الله أجركم والله يصبركم على خسارة خادم الحرمين الشريفين.

بدرية أحمد: الله يرحمهم ويغفر لهم

رؤى الصبان: أحسن الله عزاءنا وعزاءكم ورحمنا ورحمكم الله .

بلال عبد الله: اللهم املأ قبره بالرضا والنور والفسحة والسرور، اللهم أنه في ذمتك وحبل جوارك، فقيه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم.

محمد كريم: إنا لله وإنا إليه راجعون – البقاء لله.

أحمد جمال: خالص التعازي في وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

رانيا شعبان: وداعاً بو متعب يا رجل المواقف رحمه الله عليك وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه.