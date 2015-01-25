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وفاة معتمر بملابس الإحرام بمطار القاهرة قبل سفره للأراضي المقدسة

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وفاة معتمر بملابس الإحرام بمطار القاهرة قبل سفره للأراضي المقدسة وفاة معتمر بملابس الإحرام بمطار القاهرة قبل سفره للأراضي المقدسة

مطار القاهرة

شهدت صالة السفر بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، وفاة معتمر مصرى بملابس الإحرام قبل صعوده للطائرة المتجهة إلى جدة متأثرا بإصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب وتم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثمان للمستشفى.

وصرحت مصادر مسئولة بمطار القاهرة إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر رحلة الخطوط الجوية السعودية رقم 2777 المتجهة إلى جدة سقط الراكب ” سامى. أ ” 70 عاما مدير عام بالمعاش على الأرض عقب إرتداء ملابس الإحرام وقبل صعوده للطائرة وتم إستدعاء طبيب الحجر الصحى وبالكشف عليه تبين وفاته متأثرا بإصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية ،تم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثمان للمستشفى وإبلاغ أسرته التى كانت فى وداعه أمام صالة السفر. .

 

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