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عمرو أديب: المفروض الرئيس مرسي زي ما اتصور وسط القمح.. يخطب في الظلام

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عمرو أديب: المفروض الرئيس مرسي زي ما اتصور وسط القمح.. يخطب في الظلام عمرو أديب: المفروض الرئيس مرسي زي ما اتصور وسط القمح.. يخطب في الظلام

كتب : محمد عاشور منذ 16 دقيقة

طالب الإعلامي عمرو أديب، الرئيس محمد مرسي بأن يلقي خطابا على الشعب المصري وسط الظلام، مثلما خطب وسط حقول القمح.

وتابع أديب، خلال برنامجه "القاهرة اليوم": "المفروض الرئيس يبقى مع الشعب على الحلوة والمرة، زي ما اتصور وسط القمح لازم يتصور وسط الظلام".

وانتقد أديب، تصريحات المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء، بشأن عجز عن تدبير الغاز الطبيعي، وتشغيل المحطات الجديدة لتوليد الكهرباء؛ بسبب حالة الانفلات الأمني، وتابع: "عندما يتحدث الوزير بأن الحكومة عاجزة، فماذا أقول أنا".

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