ضبط 3 ملايين قرص منشط جنسي بميناء الإسكندرية قبل تهريبها

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بميناء الإسكندرية بالاشتراك مع رجال الجمارك من ضبط 3 ملايين من الأقراص المنشطة جنسيا قبل تهريبها إلي داخل البلاد.

وكانت معلومات قد وردت إلى رئيس مباحث الأموال العامة بميناء الإسكندرية العقيد أيمن شمسية عن قيام صاحب شركة باستيراد رسالة “كيماويات” من الصين وإدخالها للبلاد عبر ميناء الاسكندرية.

وتبين من التحريات، التي أشرف عليها مدير مباحث ميناء الإسكندرية اللواء هاني شاكر، أن صاحب الشركة أخفي عددا كبيرا من المنشطات غير المسجلة بوزارة الصحة بين مشمول الرسالة محاولا تهريبها.

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط حاوية وبتفتيشها عثر بين مشمول الرسالة على 3 ملايين قرص منشط، وتم التحفظ على المضبوطات واخطرت النيابة العامة للتحقيق.