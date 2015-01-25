احتجاجات على ذبح ثيران أميركية

أرسلت حديقة “يلوستون” الوطنية 200 ثور أميركى، على الأقل إلى قرب حدود الحديقة مع ولاية مونتانا من أجل ذبحها، حسبما قالت جماعة أميركية تدافع عن الحيوانات.

والحديقة التى تعد مقصدا سياحيا شهيرا، تسعى إلى خفض هذا القطيع بنحو 900 رأس هذا الشتاء.

وقالت “الحملة الميدانية للجاموس” التى تعارض هذا الإعدام للثيران وتراقبه، إن هذه الثيران أرسلت للذبح الأربعاء، وتوقعت أنه يمكن إرسال 55 آخرين يوم الإثنين.

ولم يتسن للمتحدث باسم الحديقة أن يؤكد على الفور عدد الثيران التى ربما نقلت للذبح، لكنه قال إن 162 ثورا تم أسرها ووضعت فى مرفق احتجاز قبل أسبوع.

وتهدف هذه الخطة للتعامل مع مخاوف مربى الماشية من أن الثيران مصابة بمرض بكتيرى يسبب الإجهاض فى الماشية، يمكن أن ينقلها إلى القطيع.

وتأتى خطة هذا الشتاء التى تهدف إلى خفض عدد الثيران الأميركية من 4900 إلى 4 آلاف، بينما تسعى جماعات محافظة إلى حماية اتحادية لهذا القطيع الذى يعد مصدر جذب رئيسيا لـ 3 ملايين زائر، إلى حديقة تمتد عبر ولايات وايومنج ومونتانا وإيداهو