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مرتضى منصور: هناك علاقة نسب بين بجاتو وعصام الحداد.. ومرسي لا يصلح لحكم مصر

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مرتضى منصور: هناك علاقة نسب بين بجاتو وعصام الحداد.. ومرسي لا يصلح لحكم مصر مرتضى منصور: هناك علاقة نسب بين بجاتو وعصام الحداد.. ومرسي لا يصلح لحكم مصر

مرتضى منصور

هاجم المستشار مرتضى منصور ما حدث فى اجتماع الرئيس بالقوى الوطنية أمس ووصف الاجتماع بـ “الهزار” الذي لا يليق بحجم الأزمة التى تمر بها لافتا ان الرئيس مرسي وجماعته لا يصلحون لإدارة أمور البلاد.

ووصف منصور المستشار حاتم بجاتو بأنه من الخلايا النائمة للإخوان التى استيقظت مؤخرا وأن هناك علاقة نسب بينه وبين الدكتور عصام الحداد مستشار الرئيس للشئون الخارجية والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين وأضاف ردا على تصرحات بجاتو حول ان الدستور يحصن مجلس الشورى من الحل ويعطيه حق التشريع لحين انعقاد مجلس النواب قائلا أن «حاتم بجاتو» كان المسئول عن تعديل بعض المواد في دستور 71 والذي كان يُمكن جمال مبارك من إرث الرئاسة وتولي الحكم، مشيرا إلى أنه من الخلايا النائمة للإخوان المسلمين.

وأضاف منصور في مداخلة تليفونية لبرنامج في الميدان على قناة التحرير أن النظام الحالي يفتقد للمصداقية، مؤكدا انه وقع على استمارة «حملة تمرد» أمس بنادي القضاة لسحب الثقة من الدكتور مرسي.

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