“النور” و”الأصالة” و”البناء والتنمية” يشاركون في اجتماع “الحرية والعدالة” غدا

أعلنت أحزاب النور والأصالة والبناء والتنمية أنها ستشارك غدا الاربعاء فى الحوار الداعي اليه حزب الحرية والعدالة، حول الأوضاع السياسية الداخلية والخارجية لمصر.

وأكد حزب النور أنه بصدد دراسة الأمور التي سيتم مناقشتها في اجتماع الغد.

> وقال محمد نور أمين لجنة الإعلام بحزب الوطن السلفي أن حزبه سيشارك في اجتماع الغد لكنه كشف عن أن حزبه لم تصله الدعوة حتي الآن، مضيفا ان الحزب يهدف من خلال مشاركته في الحوار الى استطلاع رأى الحرية والعدالة في القضايا الداخلية والخارجية.

وأكد “نور” أن على رأس القضايا التي سيناقشها الحوار، قضية سد النهضة الإثيوبي وانقطاع الكهرباء والمياه والوقود وغيرها من القضايا الملحة علي الساحة السياسية.