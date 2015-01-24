إنفصال النجم باتريك ديمبسي عن زوجته بعد زواج 15 عاماً

أعلن النجم الأمريكي Patrick Dempsey إنفصاله عن زوجته Jillian Fink بعد زواج إستمر 15 عاماً.

Dempsey البالغ من العمر 49 سنة، أكد لصحيفة People أنه و Fink قررا الطلاق بشكل ودّي، كما سيسعيان للمحافظة على الإحترام المتبادل الذي لطالما ساد حياتهما الزوجية على مدى أعوام طويلة.

واضاف Patrick: أولويتنا في الوقت الحالي تتركز على أولادنا، وأتمنى أن يقدّر الجميع هذا الظرف العائلي، خصوصاً خلال هذه الفترة الحساسة.

يشار إلى أن Patrick Dempsey نجم Grey's Anatomy تزوج سابقاً في العام 1987 من الممثلة Rocky Parker ثم إنفصل عنها سنة 1994.

وبعد 5 سنوات، تزوج Dempseyمن Jillian Fink، وله منها 3 أطفال هم: Tallulah Fyfe و Sullivan Patrick و Darby Galen.