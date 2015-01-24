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تنفيذ دوري اللجان الرياضية علي مستوي الوادي الجديد بمشاركة 12 مصلحة حكومية‎

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تنفيذ دوري اللجان الرياضية علي مستوي الوادي الجديد بمشاركة 12 مصلحة حكومية‎ تنفيذ دوري اللجان الرياضية علي مستوي الوادي الجديد بمشاركة 12 مصلحة حكومية‎

بدأت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد اليوم  تنفيذ دوري اللجان الرياضية للهيئات والمصالح الحكومية علي مستوي المحافظة بمشاركة 12 هيئة ومديرية ومصلحة حكومية .

صرح لذلك  يحي دياب مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد وقال  ان الدورة تشمل تنفيذ دوري خماسي في كرة القدم وتنس الطاولة وألعاب آخري خفيفة بين موظفي وموظفات أعضاء اللجنة الرياضية بكل مصلحة وهيئة حكومية مشاركة في هذه الدورة .

وأضاف ان المديرية تدعم كل لجنة رياضية علي ارض المحافظة بمبلغ يتراوح ما بين 3- 4 آلاف جنيه لدعم النشاط الرياضية بالمصلحة والهيئة الحكومية بهدف نشر الرياضة بين فئات الموظفين.

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