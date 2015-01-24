الفنانون السعوديون يبكون "أبو متعب"

ببالغ الأسى تلقّى الشعب السعودي خبر وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وكان وقع المصاب الأليم أعمق أثراً في الفنانين السعوديين الذين انتابتهم حالات من الحزن الشديد على فراق "أبو متعب" صاحب الأيادي البيضاء عليهم وعلى الكثير من أبناء السعودية والعالم العربي والإسلامي.. "سيدتي" ترصد مشاعر عدد من الفنانين السعوديين في مصاب الوطن لرحيل القائد..

قال المطرب راشد الماجد: "رحم الله خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز سائلين المولى عز وجلّ أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته. إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون".

وذهب الممثل مشعل المطيري إلى أنّ الحزن يملأ القلوب؛ والوجوه تتشارك الألم؛ واللغة لا تسعف في التعبير عن حالة الفقد التي يعيشها الوطن. ولفت إلى أنه برغم أن الحزن لا يزال يُخيّم على الجميع، يبقى أنّ الانتقال السلس للحكم والقرارات الملكية الحكيمة تبعث على الارتياح والطمأنينة.

وقال الممثل ناصر القصبي: "رحمة الله عليك يا أبو متعب ...وصدق من أسماك ملك القوب...اللهم إن جاء ببابك، وأناخ بجناحك، فجُد عليه بعفوك وإكرامك وجود إحسانك".

وقدّم الممثل إبراهيم الحساوي أحرّ التعازي في وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لروحه الرحمة والسلام و"إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

وقال فنّان العرب محمد عبده: "رحم الله عبدالله بن عبدالعزيز ، كان الملك الإنسان والأخ والأب. في حياتي لم أجد إنساناً في الأمة العربية أو الخارج إلا ويذكره بالخير، وله أثر كبير في حياتي الشخصية، فهو الأب الحنون، ولن أنسى مواقفه الإنسانية العديدة معي والعطاء المادي والمعنوي، ومنها أنه في فترة مرضي بالمستشفى، اتّصل ليطمئن عليّ، وكان وقتها هو أيضاً بالمستشفى، وكنت أتمنى أن يكون يومي قبل يومه، وأدعو الله أن يرحمه ويدخله الجنة والفردوس الأعلى، رحم الله أبونا عبدالله، وإن شاء الله الملك سلمان الرجل المخضرم، الذي واكب جميع الملوك، خير خلف، وقراراته كانت صائبة وأثلجت صدورنا بعد تولّيه القيادة".

ودعا الممثل أسعد الزهراني الله أن يرحم الملك عبدالله ويُسكنه جنات النعيم، وتابع: "اللهم تقبله قبولاً حسناً، واجعله في جنات الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء. ونبايع الملك سلمان وولي عهده وولي ولي عهده على السمع والطاعة".

وقالت الممثلة مروة محمد: "اللهم ارحم أبانا أبو متعب ملك الإنسانية. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة يا ربّ. اللهم ارحمه وتغمّد روحه الطاهرة. لن ننساك ما حيينا ياملكنا يا ملك الإنسانية، أنت في قلوبنا حيّ للأبد".

وقدّم المطرب ماجد المهندس خالص التعازي للشعب السعودي بفقيد الوطن قائلاً: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي". وأضاف: "إلى رحمة الله ملك الإنسانية، الملك عبدالله بن عبد العزيز".

وقال المطرب عبد المجيد عبد الله: "إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحم واغفر لعبدك عبد الله بن عبد العزيز وتجاوز عنه. اللهم ثبّته عند السؤال، ونقّه من الذنوب والخطايا"، معلناً مبايعته لولي عهده الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأعربت الممثلة ريم عبدالله عن حزنها لفراق الوالد عبدالله بن عبدالعزيز، وذكرت: أدعو الله أن يرحمه ويدخله فسيح جناته، وأن يُثبّتنا على فراق الملك والقائد والأب، وأن يوفّق الملك سلمان وولي عهده وولي ولي العهد في رفع راية المملكة".

وعبّر الممثل حسن عسيري عن حزنه الكبير لوفاة الملك عبدالله، مبيّناً أنه كان يولي عناية واهتماماً بكافة أفراد المجتمع، وكان له دور كبير على كافة المستويات، وكان للفنّ تقدير خاصّ عند أبو متعب. وذكر العسيري أنّه تشرّف بالسلام على الملك في لقاءات إنسانية، فالملك عبدالله كان يحبّ الشعب، والشعب متلاحم مع قاداته".

وقال الممثل فايز المالكي: "بوفاة ملكنا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين (إنا لله وإنا إليه راجعون) مات الوطن، في يوم وفاته؛ فعبدالله بن عبدالعزيز قصّة تُروى، ولكن لا تُنسى. رحمة من الله جاء على هيئة إنسان. رحم الله الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ووفّق الله الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير مقرن، وحفظ الله بلدنا من شرّ كلّ حاقد وحاسد. والحمد لله، في كلّ يوم يُثبت الشعب السعودي أنه يد واحدة، فقد بكينا ملكاً وبايعنا ملكاً، وكلّنا يد واحدة".

وقال الفنان عبدالله السدحان: "تغمّد الله أبا متعب بواسع رحمته، وأدخله فسيح جناته، وأعزّي نفسي، وأعزّي أبناء وطني في وفاة الأب والقائد، وأدعو الله أن يُعين الملك سلمان على استكمال مسيرة النهضة والتنمية".

من جهته، أعرب المطرب رابح صقر عن بالغ حزنه لفقد الوطن الأبَ والقائد عبدالله، داعياً الله أن يوفق الملك سلمان في تحمّل مسؤولية حكم البلاد، ليكون خير خلف لأبي متعب. وقد قطع رابح وصلته الغنائية في حفلته بدبي لحظةَ سماعه الخبر، قبل الإعلان الرسمي عن وفاة الملك عبدالله، حيث اعتذر لجمهوره ورفض استكمال الغناء.

وقال الممثل محمد العيسى: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون". اللهم اغفر لعبدك عبدالله بن عبدالعزيز ، وألهمنا الصبر في مصابنا. رحل أبو متعب ملك الإنسانية وتبقى مآثره وأفعاله شاهدة على سيرة ملك أحبَّ شعبه فأحبّه بصدق".

وذكر الممثل عبدالرحمن الخطيب: "تلقّى الناس نبأ وفاتك في الثلث الأخير من الليل وصباح يوم الجمعة، ودعوا لك بصدق، اللهم اغفر وارحم عبدك عبدالله. اللهم اجعل في قدوم الملك سلمان وولي عهده الأمير مقرن خيراً لبلادنا وعزاً ونصراً للاسلام والمسلمين، ووفّقهما وأطل في عمريهما، واجمع كلمتيهما وألّف بين قلبيهما".

وعبّر الممثل طلال السدر عن حزنه قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون". اللهم ارحم واغفر لعبدك عبدالله بن عبدالعزيز وتجاوز عنه؛ وعزاؤنا به ما قدّمه لدينه، ثم لوطنه وشعبه. إنّ القلب ليَحزن، وإنّ العين لتدمع، وإنّا لفراقك يا أبانا عبدالله بن عبدالعزيز لمحزونون، اللهم أكرم نزله، ووسّع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، واجعل ما أصابه تكفيراً له ورفعة له في درجاته. أعانك الله يا خادم الحرمين الشريفين "سلمان بن عبدالعزيز" وولي عهده".

وسألت الممثلة ريماس منصور الله تعالى أن يجعل مكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله الفردوس الأعلى، متمنّية أن يُعين المولى الملك سلمان في قيادة المملكة.

أمّا المطرب ع باس إبراهيم فأوضح أنّ الك لمات لا تُسعفه في التعبير عن حزنه لِخسارة الوطن قامة وهامة كبيرة من رجالاتها المخلصين، سائلاً الله تعالى أن يتغمّد أبا متعب برحمته، وأن يُعين الملك سلمان في قيادة المملكة.

وأبدى الفنان يوسف الجراح حزنه البالغ لفقدان الملك عبدالله، معتبراً أنّه كان قائداً له مكانة كبيرة في قلوب أبناء السعودية والشعوب العربية والإسلامية بتعاطفه وتواضعه مع الكبير والصغير، لافتاً إلى أنّه تشرّف بالسلام عليه في عدة مناسبات وطنية، حيث وجد منه الحبّ والتقدير والابتسامة الصافية، وكذلك الكرم والعطاء.

وقال الممثل فهد الحيّان: "إنا لله وإنا إليه راجعون". اللَّهُمَّ اغفِرْ لسلطان العطاء وَارْحَمْهُ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ، وصبّرنا على فقدان الخير مجسّداً بسلطان الخير وأياديه البيضاء على أبناء هذا الشعب.

ولفت الممثل حبيب الحبيب إلى أنه أصيب بحالة من الهمّ والحزن بسبب فراق الوالد عبدالله بن عبدالعزيز، الذي كان بالفعل القائد والوالد لكلّ السعوديين، وتابع: "اللهم ارحمه، وأسكنه فسيح جناتك. إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

وأشار الممثل عبدالله العامر إلى أنّ الحزن خيّم على ربوع الوطن بعد فقدان خادم الحرمين، وأوضح أنه في غاية الأسى، فـ "أبو متعب" بالنسبة له الوالد المحبوب وصاحب الفضل والعطايا الكريمة على الجميع. وأضاف: "أرجو من الله أن يتغمّده برحمته ويُسكنه فسيح جناته".

وقال المطرب محمد خلاوي: "استودعتك الله يا والدنا ووليّ أمرنا. ويشهد الله أنني أسامحك دنياً وآخره، وجزاك الله عنّا كلّ خير. رحمك الله يا ملك القلوب، وغفر لك، وأسكنك فسيح جنّاتة، وجعلك في جوار نبيّه محمد صلّى الله عليه وسلّم".

وقال الملحن خالد العلياني: "اللهم اغفر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وارحمه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنه، وبارك في خلفه الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده. وانفع بهما البلاد والعباد، ووفّقهما لما تحبّه وترضاه. وأشهدك اللهم أنني قد بايعت الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملكاً للمملكة والأمير مقرن بن عبدالعزيز وليّاً للعهد".