الداخلية: تكثيف الجهود للبحث عن قتلة شيماء الصباغ

قال اللواء هاني عبداللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، إن الأجهزة الأمنية المعنية تكثف جهودها لتحديد هوية وضبط المتورطين في حادث وفاة إحدى الفتيات بمنطقة وسط القاهرة.

وحذر«عبداللطيف»، في تصريحات صحفية، السبت، من استغلال عناصر تنظيم الإخوان للتجمعات واختراقها لارتكاب أعمال عنف من أجل الوقيعة وبث الفتنة بين الشرطة والشعب.

كان الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أكد وفاة شيماء الصباغ، أمينة العمل الجماهيري بأمانة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية، في اشتباكات ميدان طلعت حرب، وأن الجثمان يتواجد في مشرحة زينهم حاليًا، نافيًا وقوع أي إصابات في الأحداث.

وكان مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، قال في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، السبت، إن شيماء الصباغ، أمينة العمل الجماهيري بأمانة الحزب بالإسكندرية، قتلت في اشتباكات ميدان طلعت حرب.