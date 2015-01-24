وزير الطيران المدني يعقد إجتماع أمنياً موسعاً لمراجعة خطط تأمين المطارات

عقد الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني اجتماعاً أمنياً موسعاً اليوم “السبت” بمكتبه مع القيادات باللجنة العليا للأمن لمراجعة خطة تأمين مطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية خلال الفترة القادمة ،بحضور رؤساء الشركات القابضة التابعة لوزارة الطيران المدني وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية بالمطار.

وأكد وزير الطيران المدني خلال الإجتماع ضرورة التعاون والتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة الأمنية المختصة وكل الجهات العاملة في قطاع الطيران المدني.

> وعرض الحضور خططهم الأمنية خلال الفترة الحالية وأيضاً الخطط البديلة المعدة للتعامل مع أي أحداث طارئة.

كما شدد الوزير خلال الاجتماع مع رؤساء الشركات والقيادات الأمنية على قيام كل جهة بمراجعة خططهم للتعامل مع الأزمات حتى تكون جاهزة في أي وقت وتفعيل دور الأمن الإداري بمباني قطاع الطيران.

وأكد الوزيرعلى مشاركة العاملين بقطاع الطيران المدني بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة في تأمين المطارات والمنشآت التابعة لوزارة الطيران المدني والحفاظ عليها من أي أعمال تخريبية ، مضيفا ً بأن العاملين بقطاع الطيران يتميزون بوعيهم الكامل وولائهم الكبير ورغبتهم في الحفاظ على المنشآت والمطارات والطائرات.

وتم خلال الإجتماع التنسيق بين دور أجهزة الأمن الحكومية والأمن الإداري بشركات الوزارة.

أ ش أ