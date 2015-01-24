وزير التنمية المحلية يُخصص حوافز مالية لجذب الاطباء للعمل في حلايب وشلاتين

قرر اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الصحة ومحافظة البحر الاحمر، توفير كافة الإمكانيات الخاصة لجذب الاطباء للعمل بالوحدات الصحية والمستشفيات بحلايب وشلاتين، وتخصيص حوافز مالية وتوفير سكن للراغبين في النقل للعمل بهذه المنطقة، لتوفير خدمة طبيه لاهالي حلايب وشلاتين استجابة لمطالبهم.

واكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، ان الدولة وضعت خطة يجري تنفيذها لتنمية وتطوير حلايب وشلاتين وان التكلفة تصل لنحو مليار جنيه.

واضاف لبيب خلال تفقده لعدد من مشروعات التنمية والتطوير بالشلاتين، ان هذه الجولة يرافقه خلالها الوفد الرئاسي الخاص بمتابعة عملية التنمية، للوقوف على متابعة تطوير منطقة الجنوب، وحل اي مشكلات تواجه خطة التنفيذ.

واختتم لبيب زيارته بمدن جنوب البحر الاحمر “حلايب وشلاتين وابورماد” والتي استمرت منذ الخميس الماضي، ورافقهه اللواء مصطفي صدقي سكرتير عام محافظة البحر الاحمر، ووفد من رئاسة الجمهورية ورئيس مدينة الشلاتين، ورئيس مدينة حلايب ضمن متابعة الاعمال التى تتم بالجنوب.