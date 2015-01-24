وزير التنمية المحلية يُخصص حوافز مالية لجذب الاطباء للعمل في حلايب وشلاتين

قرر اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الصحة ومحافظة البحر الاحمر، توفير كافة الإمكانيات الخاصة لجذب الاطباء للعمل بالوحدات الصحية والمستشفيات بحلايب وشلاتين، وتخصيص حوافز مالية وتوفير سكن للراغبين في النقل للعمل بهذه المنطقة، لتوفير خدمة طبيه لاهالي حلايب وشلاتين استجابة لمطالبهم.
واكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، ان الدولة وضعت خطة يجري تنفيذها لتنمية وتطوير حلايب وشلاتين وان التكلفة تصل لنحو مليار جنيه.
واضاف لبيب خلال تفقده لعدد من مشروعات التنمية والتطوير بالشلاتين، ان هذه الجولة يرافقه خلالها الوفد الرئاسي الخاص بمتابعة عملية التنمية، للوقوف على متابعة تطوير منطقة الجنوب، وحل اي مشكلات تواجه خطة التنفيذ.
واختتم لبيب زيارته بمدن جنوب البحر الاحمر “حلايب وشلاتين وابورماد” والتي استمرت منذ الخميس الماضي، ورافقهه اللواء مصطفي صدقي سكرتير عام محافظة البحر الاحمر، ووفد من رئاسة الجمهورية ورئيس مدينة الشلاتين، ورئيس مدينة حلايب ضمن متابعة الاعمال التى تتم بالجنوب.
وشملت الجولة فى يومها الثانى، منطقة بئر وادى حوضين بالشلاتين، وتفقد سير العمل بالمنطقة وتفقد مشروع الانارة بالخلايا الشمسية التى يعمل بها البئر وتفقد اعمال التنمية والمشروعات الجديدة بمدينة حلايب.
وخلال السير على الطريق الساحلي، شاهد لبيب المئات من الجمال تسير بشكل قطعان بما يعرف ب ” الدبوكة ” متوجهه الى مدينة الشلاتين، والقادمة من السودان، وتفقد الوحدة الصحية بقرية ابو رماد والاستماع الى شكاوى المواطنين والتى كانت اولوياتها نقص الاطباء، وتفقد اعمال انشاء الوحدات السكنية بالقرية والتى ستعمل بالطاقة الشمسية، ثم توجهه الى قرية الصيادين بابورماد واستمع الى شكاوى المواطنين والتى كانت من اولوياتها صعوبة تراخيص المراكب، وقرر مخاطبة وزارة الزراعة لتسهيل التراخيص للمراكب المطابقة للمواصفات.
وتوجه لبيب الى مدينة حلايب، لتفقد قصر ثقافة حلايب وانتهت الجولة بتفقد منفذ رأس حدربة الحدودي ليكون اول وزير للتنمية المحلية، يتفقد المنفذ والمنطقة الحدودية.