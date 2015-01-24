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“البحرية الدولية”: مشروع قناة السويس الجديدة سيخدم الملاحة الدولية بشكل محورى

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“البحرية الدولية”: مشروع قناة السويس الجديدة سيخدم الملاحة الدولية بشكل محورى “البحرية الدولية”: مشروع قناة السويس الجديدة سيخدم الملاحة الدولية بشكل محورى

قناة السويس_أرشيفية

أكد كوجى سيكيميزو أمين عام المنظمة البحرية الدولية أن المشروعات البحرية العملاقة الجاري تنفيذها حالياً في ، ومن أهمهما مشروع قناة السويس الجديدة سيخدم الملاحة الدولية بشكل محوري، بالاضافة إلى إقامة وتطوير الموانئ المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم  مع كوجى سيكيميزو، بحضور وزير النقل، ورؤساء الموانئ المصرية، ورئيس هيئة الملاحة البحرية المصرية، ورئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وقد أشاد أمين عام منظمة البحرية الدولية بما شهده من حرص الجانب المصرس على تطوير قطاع النقل البحرسس، وتطبيق المعايير الدولية للسلامة البحرية، وبناء قدرات وكوارد بشرية وفنية جديدة مواكبة للتطور المستمر في قطاع النقل البحري، عن طريق التعاون بين المنظمة والجهات المصرية العاملة في هذا المجال، والتي منها الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء أن مشروع إزدواج قناة السويس، وما يتعلق بإقامة مجموعة من موانئ وشبكة الطرق الجديدة، بالاضافة إلى الانفاق التي ستقام بمدن القناة، إنما تؤدى إلى تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة ككل، وتعمل على الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر الذي يجعل لها دوراً محورياً متنامياً في عمليات النقل البحري العالمي من خلال قناة السويس الجديدة التي ستسهم في زيادة حركة التجارة العالمية.

وأشار المهندس إبراهيم محلب إلى الدور الهام والمحوري الذى تقوم به المنظمة في مجال النقل البحري، حيث تعد المنظمة الأهم في المجال البحري على مستوى العالم وإحدى المنظمات المتخصصة للأمم المتحدة، ولها دوراً دولياً هاماً في صناعة النقل البحري، كما أكد على أهمية استمرار التعاون بين المنظمة والجهات المصرية العاملة في قطاع النقل البحري، وتعزيز أوجه التعاون الفني المشترك في مشرعات تنمية وتطوير الموانئ البحرية، وقطاع النقل البحر بمصر.

وفى ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء على أهمية استمرار التعاون مع المنظمة في كافة المشروعات البحرية العملاقة التي يتم تنفيذها، وتعزيز سبل التواصل من خلال الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، التي لها دور كبير في تنمية وتطوير قطاع النقل البحري خلال هذه الفترة.

أ ش أ

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