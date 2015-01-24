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القبض على شخصين أثناء سرقتهما معهداً دينياً بالمنوفية

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القبض على شخصين أثناء سرقتهما معهداً دينياً بالمنوفية القبض على شخصين أثناء سرقتهما معهداً دينياً بالمنوفية

ارشيفية

ألقت مباحث مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية القبض على شخصين أثناء محاولتهما سرقة محتويات داخل المعهد الدينى بقرية شنتنا الحجر ببركة السبع وهروب متهم ثالث .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية اخطارا من رئيس مباحث بركة السبع يفيد بورود بلاغ من صبحى عبد الحميد ٥٦ سنة عامل بالمعهد الدينى بقرية شنتنا الحجر بمشاهدة كل من ابراهيم السيد ١٤ سنة عامل ، جمال محمد ١٦ سنة سائق توك توك ، ابراهيم شعبان ” فر هاربا ” اثناء تواجدهما داخل المعهد لسرقة عدد من محتوياته وأغلق ابواب المعهد وتم إستدعاء الشرطة وضبطهم وبحوزتهم ٩٠٠ جنية و كيسين مبيدات حشرية .

وبسؤالهما قررا أن المبلغ حصيلة سرقة من داخل المعهد وتم تحرير محضر ٢١٧٧ جنح مركز بركة السبع لسنة ٢٠١٥ وجارى العرض على النيابة .

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