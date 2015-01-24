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فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعداداً لمغادرة السيسي إلى السعودية

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فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعداداً لمغادرة السيسي إلى السعودية فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعداداً لمغادرة السيسي إلى السعودية

 

الرئيس

فتحت الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولى أبوابها لإستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى استعدادا للسفر إلى المملكة العربية لتقديم التعازى فى وفاة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتسلمت القوات الخاصة وقوات الجيش تأمين محيط استراحة الرئاسة بالمطار مع انتشار رجال الأمن على طول الطريق المؤدى إلى المطار.

وصرح السفير عفيفى عبد الوهاب، سفير بالرياض، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيلتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فى تمام الخامسة من مساء اليوم السبت، لتقديم التعازى فى وفاة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

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