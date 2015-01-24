حبس المتهمين بتحطيم سيارة شرطة بأسوان 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة إدفو، حبس 6 من أهالي قرية العدوة، 4 أيام علي ذمة التحقيق، بعد اتهامهم بمقاومة السلطات والتعدي علي قوات الأمن وتحطيم سيارة شرطة.

وكانت قرية العدوة بمدينة إدفو قد شهدت اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن بعد اعتراض الأهالي علي ضبط سيارتين مخالفتين، وهو ما ترتب عليه إصابة محمد حسين حامد من الأهالي بطلق ناري وإصابة أمين شرطة بجروح فيما قام الأهالي بتحطيم سيارة شرطة.

وتمكنت حملة أمنية من ضبط “سلطان احمد مصطفي – سيد جابر احمد – منصور احمد راوي- هشام محمد احمد – محمد عبدالله – إسماعيل محمد ” بعد ثبوت تورطهم في الاشتباكات التي وقعت بالقرية حيث وجه إليهم تهمة مقاومة السلطات والتعدي علي قوات الشرطة، حيث قررت النيابة حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيق.