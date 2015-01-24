مدينة الطفل.. التعلم باللعب

معلومات بسيطة وأشكال مبهرة، وعروض شيقة، هذا كل ما يحتاجه طفل هذا العصر، حتى يبدع ويتألق، وهذا ما وفرته مدينة الطفل في دبي، إذ تعتبر أول مدينة تعليمية مخصصة للأطفال من سن 2-15 عاماً في الإمارات، تشجع الأطفال على البحث والاستكشاف من خلال اللعب ليحصل على معلومة علمية مفيدة.

وتحوي المدينة أقسام عرض مختلفة تجعل الأطفال على صلة بكل ما من شأنه تقديم معلومة قيمة في إطار من الشغف، كجسم الإنسان، ومركز الطبيعة، والفضاء، والحاسوب، والاتصالات، والقبة السماوية، والحياة كما يعيشها الناس في الإمارات، وحياة الشعوب وثقافاتهم.

معارض متنوعة

تحتوي المدينة على عدة أقسام للعرض تتنوع فيها المعروضات الحسية، التي تغطي سلسلة من المواضيع الخاصة بالعلوم الأساسية والجغرافيا والطبيعة، وستكون المدينة على موعد خلال شهر فبراير المقبل مع افتتاح معرض قسم علوم الأرض والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي سيتم من خلاله عرض كافة المعلومات الجغرافية والتوعوية البيئية، من خلال مجسم كبير للكرة الأرضية داخل غرفة مظلمة يعرض عليها معلومات من خلال بث مباشر مرتبط بوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، ووكالة (نوا) المختصة بالمناخ والطقس في أميركا، وسيتم عرض المعلومات بدقة عالية جداً مستخدمة الإمكانات التكنولوجية الحديثة لذلك، وهناك معرض (حياتنا كما نعيشها)، الذي يحتوي على معروضات تركز على التجارة، وتعدد مصادر الدخل والتراث المحلي، وتأثير ذلك على الحياة اليومية في دبي، بالإضافة إلى بعض النماذج لمشاريع عمرانية عملاقة، وقسم (الثقافات العالمية)، وفيه يتعرف الأطفال على عادات وثقافة وملابس البلدان المختلفة، وأهم الاحتفالات والمهرجانات الثقافية والعالمية، أيضا هناك (مركز الطبيعة)، والذي يستطيع الأطفال من خلاله، مشاهدة والتفاعل مع المعروضات الموجودة والمتمثلة في بعض الحيوانات التي تعيش في البيئة الصحراوية الإماراتية، وبعض المعروضات للأحافير الطبيعية وللحياة البحرية، وهناك أيضاً قسم (جسم الانسان) ومن خلاله يستكشف الأطفال حواسهم الخمس، كما يتعرفون على الأجهزة والأعضاء الحيوية في الجسم البشري، ويتجولون داخل معروضة الفم العملاق.

الحاسوب والاتصالات

ويهتم هذا القسم بتعليم الأطفال كيفية استخدام الأساليب الحديثة في مجال الاتصال، ومقارنة ذلك بالأساليب القديمة، كما يضم القسم حاسوباً عملاقاً يستطيع من خلاله الأطفال قيادته باستخدام فأرة حاسوب ضخمة، وقسم (استكشاف الفضاء)، ومن خلاله يمكن للأطفال التعرف على المجرات وعلوم الفلك وقوانين الطيران من خلال نماذج محاكاة لأنواع مختلفة من الطيران.

مركز المعلومات

وهو عبارة عن مكتبة متطورة تضم كتباً وملفات بصرية وسمعية وألعابا تعليمية شيقة، بالإضافة إلى أجهزة الحاسوب والانترنت، كما يوجد بالمدينة 3 قاعات للاستخدامات المتعددة مثل إقامة الورش المختلفة، والحلقات الدراسية، كما يوجد مسرح مجهز بكافة المتطلبات الفنية والتقنية الحديثة التي يستفاد منها في عقد المؤتمرات والندوات والأعمال المسرحية، وغيرها من النشاطات ويتسع لـ230 شخصاً وتتوفر بالمسرح أحدث تقنيات العرض العالمية.

القبة السماوية

تحتوي على أجهزة عرض سمعية وبصرية متطورة تقدم عروضاً تعليمية وترفيهية شيقة عن النجوم والكواكب بالإضافة إلى الجوانب العلمية المختلفة، وتتميز القبة بشاشة ثلاثية الأبعاد يتم من خلالها تقديم العروض في جو مرح وطرح جذاب، وتتسع القبة لـ100 زائر يشاهدون فيها عروضاً مختلفة تتحدث عن الأجرام السماوية ومشاهدة صور حقيقية لها.