البرلمان اليمنى يبت غدا فى استقالة الرئيس هادى

بدأت الامور تتضح شيئا فشيئا فى طريق حل الأزمة السياسية والدستورية التى عصفت باليمن جراء تسارع الأحداث فى الاسبوع الماضى باستقالة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى ورئيس الوزراء خالد بحاح ، والتى فاجأت جميع القوى السياسية ، وآثر مجلس النواب الذى عليه أن يبت فى استقالة الرئيس الانتظار لكى تستطيع القوى السياسية الكبيرة فى البلاد أن تتوصل الى حل للازمة ، وقرر عقد أجتماع له غدا الاحد، للبت فى الاستقالة .

وهناك حلان لا ثالث لهما ، الاول أن يقبل المجلس الاستقالة وبذلك يتولى الرئاسة رئيس المجلس على الراعى الذى ينتمى إلى حزب المؤتمر الشعبى العام برئاسة الرئيس السابق على عبد الله صالح والمتهم من قبل معارضيه بانه وراء كل هذه الاحداث ، وفى هذه الحالة يدعو الراعى إلى انتخابات رئاسية جديدة خلال شهرين .. والحل الثانى هو أن يرفض المجلس الاستقالة وتعود الامور إلى ما كانت عليه قبل الاستقالة ، ويبقى الرئيس بلا صلاحيات ، وتظل جماعة أنصار الله الحوثيين وزعيمها عبد الملك الحوثى هى التى تحكم البلاد .

وقد تسارعت التحركات من قبل القوى السياسية خاصة من جماعة أنصار الله ، التى صرح عدد من قياديها بعد إستقالة الرئيس أن مجلس النواب لا شرعية له ، وأنه يجب تشكيل مجلس رئاسى ، ولكن اللجنة الثورية للجماعة عقدت أجتماعا طارئا أمس الاول وأصدرت بيانا أرجأت فيه إعلان موقفها من الاستقالة فى ضوء ما يستجد من قبول المجلس إستقالة الرئيس من عدمه ، كما أبلغت الجماعة رئيس مجلس النواب التزامهم بقرار المجلس .. ومساء امس أصدرت بيانا أوضحت فيه أن هناك إجراءات حثيثة تتم من قبل الأطراف السياسية والقوى الثورية لنقل السلطة بصورة ديمقراطية تعتمد على الشراكة بين جميع المكونات السياسية وفق مصلحة الوطن والشعب.

ودعت الجماعة فى البيان قيادات القوات المسلحة الشرفاء الى تحمل مسئوليتهم التاريخية والثورية فى تهدئة الأوضاع وفقا لما تقتضيه مصلحة الوطن .. كما دعت اللجان الشعبية التابعة لها الى زيادة اليقظة الأمنية والعمل على حماية واستبباب الامن فى العاصمة.

وعلى الفور تحرك المسئولون فى أنصار الله والتقوا بعدد من القوى السياسية على رأسهم حزب الاصلاح “الاخوان المسلمين” وأحزاب اللقاء المشترك فى محاولة لترتيب نقل السلطة ولم يتم حتى الآن معرفة ما توصل اليه الاجتماع .. ويبدو أن هناك اتجاها قويا للجماعة للتأثير على المكونات السياسية للقبول بالاستقالة وهذه الخطوة تتطلب هدوءا فى الشارع اليمنى ولذلك دعت القوات المسلحة واللجان الشعبية إلى العمل على تهدئة الاوضاع واستبباب الامن .

واذا وافق مجلس النواب على أستقالة الرئيس فان الراعى سيتولى رئاسة البلاد ، وهناك اقتراح آخر بأن تتفق القوى الكبيرة على تشكيل مجلس رئاسى يضم وزيرى الدفاع والداخلية لمدة عام يقوم بتنفيذ خريطة طريق خلال عام لاعداد دستور جديد وإجراء أنتخابات رئاسية وبرلمانية لإيجاد شرعية جديدة للحكم تكون بأيد أبناء اليمن ليست مفروضة عليهم من الخارج حسب تصريحات لسياسيين من قوى مختلفة .

والاتجاه الثانى الذى يقوده جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة والذى يريد إعادة العملية السليمة إلى مسارها الذى اتفقت عليه القوى السياسية والمتمثل فى المبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة ، ولهذا سارع بالوصول إلى اليمن وعقد اجتماعاً مع الرئيس ورئيس الوزراء وسفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا ، وأصدر بياناً أوضح فيه أنه سيستمر فى الأيام القادمة فى بذل جهوده الحثيثة والاجتماع مع كافة الأطراف السياسية المعنية من أجل مساعدة اليمنيين على إرجاع العملية السياسية إلى مسارها الصحيح..كما طلبت الأحزاب السياسية اليمنية المؤيدة للرئيس هادى منه العدول عن الاستقالة .

وتتجه أنظار اليمنيين والمجتمع الدولى إلى مجلس النواب فى انتظار قراره الذى سيحدد مصير العملية السمية فى البلاد ..واستبقت وسائل إعلام حزب المؤتمر هذا القرار ، وقالت صحيفة “اليمن اليوم” التابعة للحزب فى صفحتها الاولى، “هناك تأييد دولى ومحلى لطى صفحة هادى” فقد ألمحت واشنطن الى دعمها لطى صفحة هادى ونقل سلمى للسلطة ، فيما دعت فرنسا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ، فى الوقت الذى كشفت فيه جماعة أنصار الله الحوثيين الممسكة بزمام الحكم عمليا فى صنعاء عن إجراءات حثيثة لنقل السلطة .

وأوضحت أن هناك مشاورات مكثفة جرت خلال الساعات الماضية بين جماعة أنصار الله وقوى سياسية فاعلة لتحديد ملامح ما بعد هادى ، وأن جمال بن عمر على صلة مباشرة بها ، وأن كل الخيارات حتى هذه اللحظة مفتوحة ولم تصل المشاورات الى خيار معين سواء كان تشكيل مجلس عسكرى أو مجلس رئاسى او الحل دستوريا وتولى رئيس مجلس النواب الرئاسة فى الوقت الذى يحاول فيه حزب الاصلاح الابقاء على هادى .

ونقلت الصحيفة عن قيادى فى حزب المؤتمر الذى يتمتع بأغلبية كبيرة فى مجلس النواب أن اللجنة العامة لمؤتمر ستعقد اليوم اجتماعا حاسما تجاه ما سيكون عليه موقف كتلة المؤتمر وحلفائه فى مجلس النواب من استقالة هادى ، مرجحا قبول اللجنة للاستقالة..وأوضح المصدر أن اجتماع اللجنة يتزامن مع مشاورات يجريها المؤتمر مع مختلف القوى السياسية الفعلة للوقوف على الخيار الانسب بما يراعى المصلحة الوطنية العليا .

وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس الأعلى لاحزاب اللقاء المشترك الذى يضم الإصلاحيين عقد اجتماعا مع أنصار الله حضره مسئولون كبار فى حزب الاصلاح أقر ضرورة اتفاق القوى السياسية على ملامح المرحلة القادمة .. ونقلت الصحيفة عن مصدر قيادى فى اللقاء المشترك أن المطروح هو أمران الاول اعلان دستورى والذهاب نحو تشكيل مجلس رئاسى أو التوافق على رئيس معين ، والثانى رفض استقالة هادى مقابل شروط دقيقة ومحددة تحد من صلاحياته وتعيين نائب له من قبل أنصار الله وتشكيل حكومة بعيدة عنه .

ولكن صحيفة “الشارع” التى تهاجم الرئيس هادى كثيرا نقلت عن مصدر سياسى رفيع المستوى أن الرئيس بعد أن قدم إستقالته الى البرلمان طلب طائرة فى مطار صنعاء للسفر الى عدن ، ولكن الحوثيين الذين يحتجزونه فى منزله رفضوا وطلبوا منه الانتظار الى أن يصدر مجلس النواب قراره فى الاستقالة .. وتوقع المصدر أن يرفض المجلس الاستقالة فى ظل الخوف من إعلان الجنوب استقلاله وفرض الامر الواقع فى ظل الدعم الاقليمى والدولى لانفصال الجنوب وذلك حفاظا على وحدة اليمن .